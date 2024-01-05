就學貸款修正草案通過！ 緩繳本息門檻放寬至月收入5萬

教育部配合行政院推出「拉近公私立學校學雜費差距方案」，除定額減免私立大專學雜費3.5萬元，也推出精進就學貸款申貸及還款措施。教育部通過「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」條文修正草案，申貸學生若家庭年所得在120萬以下，在學期間全面免息；也放寬緩繳本息門檻，從月收未達4萬至5萬。

教育部昨日於部務會報上通過「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」條文修正草案，針對學生尚需負擔的就學費用，以更寬鬆的資格、更優惠免息措施，協助學生申辦就學貸款並降低還款負擔，減輕籌措學雜費壓力。

現行規定為若家庭年所得在114萬元以下，申貸學生在學期間才可免息；但若為家庭所得在114萬以及120萬的學生，則在學期間仍須負擔半息，修正後則改為家庭年所得在120萬元以下，在學期間均免利息。

若家庭年所得超過120萬，草案也區分數種樣態。無兄弟姊妹及子女的學生不可申貸；但若為家庭年所得超過120萬元但在148萬元以下，學加上兄弟姐妹2名以上即可申貸，在學期間免息；家庭年所得若超過148萬元，學生加上兄弟姊妹共2名開放申貸，但在學期間需自付全息，但若學生加上兄弟姐妹達3人，則可申貸但在學期間免息。

至於還款時，教育部也表示，草案也放寬緩繳本息的申請門檻，由現行的月收入未達4萬元，放寬至月收入未達5萬元可申請。又每增加養育1名子女，再多放寬月收入門檻1萬元。

教育部也說，草案也放寬緩繳本息，只繳息不還本申請次數由目前的8次增加為12次。