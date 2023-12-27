教保員喊沒有考績獎金、加班只能補休 教育部回應了

幼教團體今日提出讓教保員不滿的10大事件，提及教保員沒有考績獎金、國旅卡，與幼教教師福利不一，以及午休無人能休、加班只能申請補休等問題。對此，教育部表示，會持續搜集各界意見研議權利事項，並已透過函文要求地方政府加強督導，確保教保員權益。

全國幼教產業工會今召開記者會提出「2023幼教最扯10大事件」投票結果，其中，教保員沒有考績獎金、國旅卡、專業加給，受到最多參與投票的教保人員不滿，認為形同「次等教師」。對此，教育部回應指出，公立幼兒園教保員是依照勞動基準法進用，其權利事項依勞基法規定辦理，至於考績獎金及國旅卡等事項，國教署將持續蒐集各界意見，就其衡平性審慎研議。

另外，全國幼教工會也提及，教保員每天30分鐘午休時間都要陪吃陪睡，無人能休，且教保員要加班只能申請補修，無法申請加班費。對此，教育部說，依勞基法第35條規定，工作4小時至少應有30分鐘的休息時間，考量照顧幼兒不可中斷，依該條但書規定，得另行調配休息時間，但仍應至少一次給足30分鐘。針對加班的部分，應依勞基法第24條規定核算工資或協調給予補休。國教署已透過函文及會議持續請地方政府加強督導各校，依法確保教保員權益。

教育部表示，近年持續優化公立幼兒園教保員的權益，包括於辦法中明定遷調機制、地域加給及提高薪資等。未來亦會朝持續優化人員相關權益為出發，蒐集各界意見妥善研議相關措施。