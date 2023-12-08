響應世界人權日 高市學生創作海報漫畫挺青少年人權

響應「世界人權日」，高雄市教育局舉辦中小學人權教育宣導學藝競賽，以「國際青少年人權宣言30條指標」為主軸，發想創作海報及漫畫，今天在桂林國小頒獎。義大國際高中國中部學生郭威辰，畫出人們具有「尋求安全居所」的自由，當在自己國家可能受到迫害時，有權利到另個保障人身安全的國家尋求庇護。

高雄市教育局表示，競賽參與學生相當踴躍，從412件創作品中，選出110件優等及佳作。得獎作品將於桂林國小人權藝廊展出，並收錄於高雄市人權教育宣導學生學藝競賽網。

在今年優等作品中，國小高年級組桂林國小學生陳禹臻用豐富的色彩，描繪出埃與金字塔、巴黎鐵塔、美國自由女神等世界著名地標，她說明作品表達的精神，傳達每個人都有絕對的自由，可以到任何想去的地方。

國小中年級組桂林國小學生黃采妍畫作主題是「玩的權利」，作品以五彩繽紛的字體，在不規則的8個窗格裡，分別呈現海邊、野餐、游泳等愉快遊玩的畫面，同時希望家長有空能多帶孩子出門旅遊。鳳翔國小學生董員廷以逗趣的四格漫畫表現加班、寫考卷的辛苦，表示人人皆有享受休息和閒暇時間的權利。

教育局國中科長鄭義勲表示，今年參賽作品可看出學生多從生活中進行發想，可見人權的概念已逐漸成為一種生活態度。今年更特別以「衣起挺人權」的巧思，運用熱昇華技術將獲獎學生作品複印到衣服上，讓學生穿出個人魅力，展現人權精神。獲獎學生也可以在自己的作品明信片上，寫下滿滿的祝福。