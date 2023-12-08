快訊

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

南韓廣設醫學系 頂大瘋重考…小三生提早學微積分拚了

撞球／楊清順師父趙豐邦發文吐心聲 「12月15日公祭」球迷可前往致意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

區桂芝批無恥課綱 包正豪：不是在教學現場很難這麼精闢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
108課綱因北一女中的老師批評是無恥課綱，引起熱議。圖為教育部長潘文忠。本報資料照片
108課綱因北一女中的老師批評是無恥課綱，引起熱議。圖為教育部長潘文忠。本報資料照片

北一女中國文科老師區桂芝日前在「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」上，批108課綱是無恥的課綱（ https://udn.com/news/story/6885/7626611 ），引起討論。淡江大學國際事務學院院長包正豪在臉書稱讚區桂芝講得真好，他表示，不是在教學第一現場，很難講得這麼精闢，而不是身為家長的人，大概也很難理解補習到底有多重要了。

區桂芝日前指108課綱刪掉了顧炎武的《廉恥》，學生們不再有機會思考為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再能理解「恥，是清清白白的辨別」，再加上日常新聞中不清不白的廟堂小丑個個吃香喝辣、耀武揚威，年輕學子怎麼能不是非錯亂，價值混淆呢？所以108課綱就是個「無恥」的課綱。

包正豪說，區桂芝所謂的無恥課綱，是「108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』，所以這是個『無恥』的課綱」。

而區桂芝批108課綱是不倫課綱，包正豪表示，說的是學生不再有機會循序漸進學習個人、家庭、群體、社會、職場等每個生命階段所需倫理問題，不再修身齊家治國平天下，父子夫婦兄弟朋友等五倫也喪失，所以108課綱是個「不倫」課綱。

而顧炎武的《廉恥》一文，也因這起無恥課綱議題，成為臉書熱搜關鍵字，不少網友紛紛分享該篇全文。

108課綱 包正豪 蔡英文

延伸閱讀

北一女師轟108課綱是無恥課綱 批教育部搞意識形態

考生注意！113統測明起開放報名 重要時程一次看

衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

批歷史教育去中國化 新三自運動協會：應廢除台獨108課綱

相關新聞

侯賴柯挺雙語 全教總批錯誤政策

全國教師工會總聯合會日前向藍綠白三組總統參選人陣營提問雙語政策亂象看法，發現三人雖都支持推動雙語政策，卻多未觸及核心問題...

北一女師轟108課綱是無恥課綱 批教育部搞意識形態

北一女中國文科老師區桂芝4日在歷史教育新三自運動協會舉辦的「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上...

區桂芝批無恥課綱 包正豪：不是在教學現場很難這麼精闢

北一女中國文科老師區桂芝日前在「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」上，批108課綱是無恥的課綱（ https://udn....

南韓廣設醫學系 頂大瘋重考…小三生提早學微積分拚了

南韓相當於大學聯考的「修學能力試驗」（修能）12月8日放榜，今年在南韓總統尹錫悅標榜「公正性」的大旗下，「修能」取消了行之有年、難度超高的「殺手題」，加上招生名額遭凍結17年的醫學系可望解禁，吸引大批重考生投入，連帶影響到首爾國立大學以及高麗、延世三間頂大，三校的中輟生人數創新高，他們寧願放棄頂大學歷也想改從醫，南韓甚至出現專為小學生量身訂製的「醫學系先修課程」…

台北市實務閱讀與創業提案競賽 景文高中奪首獎

台北市府教育局為提升技術型高中學生創業提案能力，提供學生實踐自我價值及夢想的舞臺，舉辦「技術型高中實務閱讀與創業提案競賽...

鼓勵使用國產木材 明年國產材課桌椅可望進入校園

農業部宣布，明年應該會有國產木材製作的課桌椅，進入校園當中，校園需求帶動台灣林產業活絡。農業部表示，並非如學校午餐用國產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。