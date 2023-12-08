區桂芝批無恥課綱 包正豪：不是在教學現場很難這麼精闢

北一女中國文科老師區桂芝日前在「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」上，批108課綱是無恥的課綱（ https://udn.com/news/story/6885/7626611 ），引起討論。淡江大學國際事務學院院長包正豪在臉書稱讚區桂芝講得真好，他表示，不是在教學第一現場，很難講得這麼精闢，而不是身為家長的人，大概也很難理解補習到底有多重要了。

區桂芝日前指108課綱刪掉了顧炎武的《廉恥》，學生們不再有機會思考為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再能理解「恥，是清清白白的辨別」，再加上日常新聞中不清不白的廟堂小丑個個吃香喝辣、耀武揚威，年輕學子怎麼能不是非錯亂，價值混淆呢？所以108課綱就是個「無恥」的課綱。

包正豪說，區桂芝所謂的無恥課綱，是「108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』，所以這是個『無恥』的課綱」。

而區桂芝批108課綱是不倫課綱，包正豪表示，說的是學生不再有機會循序漸進學習個人、家庭、群體、社會、職場等每個生命階段所需倫理問題，不再修身齊家治國平天下，父子夫婦兄弟朋友等五倫也喪失，所以108課綱是個「不倫」課綱。

而顧炎武的《廉恥》一文，也因這起無恥課綱議題，成為臉書熱搜關鍵字，不少網友紛紛分享該篇全文。