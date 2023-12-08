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北一女師轟108課綱是無恥課綱 批教育部搞意識形態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北一女中國文科老師區桂芝（左）日前砲轟蔡英文政府教育政策，居然在全世界瘋學中文的潮流裡選擇自宮，並痛批108課綱是無恥的課綱。該段短講影片引起熱議，紅遍海內外。圖／取自臉書
北一女中國文科老師區桂芝（左）日前砲轟蔡英文政府教育政策，居然在全世界瘋學中文的潮流裡選擇自宮，並痛批108課綱是無恥的課綱。該段短講影片引起熱議，紅遍海內外。圖／取自臉書

北一女中國文科老師區桂芝4日在歷史教育新三自運動協會舉辦的「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上，發表5分鐘短講，砲轟蔡英文政府教育政策，居然在全世界瘋學中文的潮流裡選擇自宮，並痛批108課綱是無恥的課綱。該段短講影片引起熱議，紅遍海內外。

區桂芝在記者會上表示，在108課綱刪掉的經典古文，例如顧炎武的廉恥，學生不再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，不再能夠清楚理解為什麼「恥，是清清白白的辨別」。每天新聞看到那麼多不清不白的政客，在那邊跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「所以108課綱就是個無恥的課綱」。

區桂芝說，在所謂的多元課綱目標，幾乎失去最核心的意義，就是從傳統文化的精緻學習當中，建立文化生命的主體，進而思考生命的意義。

她表示，請問在這樣的課綱之下，歷史碎片化、國文淺碟化，各種學科全面退化，這就是我們教改的目的嗎？「請問我們偉大的教育部官員，108課綱的專家學者，你們讓百年樹人的大業，全部毀在你們的意識形態裡面」。

區桂芝發表短講的影片被分享到網路上，不只在國內引起討論，還紅到對岸、北美華人圈瘋狂轉傳。

歷史教育新三自運動協會4日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。北一女中國文科老師區桂芝（左二）批108課綱是無恥的課綱。本報資料照片
歷史教育新三自運動協會4日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。北一女中國文科老師區桂芝（左二）批108課綱是無恥的課綱。本報資料照片

108課綱 蔡英文 記者會

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