三總統候選人力推雙語政策 教團批忽略核心利弊

全國教師工會總聯合會今天邀集大學教授召開「2024請問總統之三」記者會，指出三組總統候人選難得有志一同，多支持推動雙語政策，但候選人也多未觸及核心政策利弊，只在實施、戰術層面打轉。教育團體呼籲，如今雙語政策已嚴重影響正常教學，應讓英語教育回歸英語課程，停止雙語政策。

全教總理事長侯俊良表示，民進黨總統候選人賴清德對雙語政策想法最明確，認為台灣就是要推動雙語；國民黨總統候選人侯友宜亦推動新北雙語城；民眾黨總統候選人柯文哲更早於雙語政策，任內公布雙語教育白皮書，三組候選人可說難得有志一同。

全教總日前已向三組候選人提問雙語政策亂象看法。侯俊良表示，賴清德陣營還是認為要強推雙語政策，多認為執行端如重雙語輕學科、徵聘教師只重英語的現象可再修正，但賴陣營並未了解，此舉只是頭痛醫頭腳痛醫腳，沒有正視病灶根源。且賴清德10年前就發下將台南打造成雙語城市宏願，但明年能兌現嗎？呼籲賴陣營知錯能改，停止雙語政策。

再者，侯俊良也說，侯友宜政營指出教學現場學科教師以英文授課、扭曲英語教學本意的亂象，也是明確主張英語教育應回歸課綱的候選人。但侯友宜治理下的新北市卻也熱衷推動雙語，且推動模式和其批評的作法大同小異，若侯陣營願停止錯誤政策，何不先從新北市做起。

至於柯文哲陣營，侯俊良也說，柯陣營提及沒有配套不可能達成2030雙語國家，但並未質疑雙語政策本身就是錯誤政策，只要求實務面對、解決紛擾，並主張多元培育雙語師資。整體而言，柯陣營未體認到政策缺失只在實施面打轉，可見柯也認為雙語政策沒問題，只是執行端有狀況。

文宣部主任羅德水表示，雙語政策違反專業，甚至抵觸國家語言政策，僅憑少數主事者幻想就讓教學現場忙到團團轉。雙語政策恐導致學生語言、學科都不精的雙貧乏現象，危及國家競爭力。

台大外文系教授廖咸浩表示，世界上唯一成為英語國家僅有愛爾蘭，在於與英國僅一水之隔且歷史上大量混血，但也耗費850年才成為英語國家，不理解台灣要如何於2030年達成願景。再者，北歐諸國近年也改弦易撤，如挪威奧斯陸大學要求課程主要語言需是挪威語，英語只在恰當和必要時使用；芬蘭教育部更規定，大學部至少三分之二課程使用芬蘭語講授，避免母語邊緣化。

東海大學外文系講座教授何萬順則指出，語言政策攸關一國政策、民意，近期範例為國家語言發展法，雙語政策則是反面惡例，缺乏法源依據還未經過民主機制。過去廣設大學已造成大學學歷貶值，如今廣開英語課也可能造成英語力貶值，應落實多語台灣、英語友善，呼籲停止錯誤的雙語政策。