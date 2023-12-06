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我PISA排名大躍進 數學全球第3

聯合報／ 記者李芯／台北報導
昨公布的PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較二○一八年進步。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片
昨公布的PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較二○一八年進步。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片

教育部與師範大學昨公布由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「二○二二國際學生能力評量計畫」（PISA）結果，台灣在新冠疫情間逆勢成長，數學、閱讀、科學素養的排名均較二○一八年進步，數學更為全球第三，甚至在疫情讓全球教育體系大亂之際，只有台灣與日本、韓國及立陶宛被評為「具備韌性」的教育體系。

台灣第六度參與PISA評比，我國六千名的十五歲在學學生參加測驗。台師大與全球同步公布的結果中，台灣學生的數學表現平均五四七分，比二○一八年進步十六分，排名全球第三名；閱讀素養平均五一五分，排名第五名；科學素養平均五三七分，排名第四名，均優於OECD平均與台灣上次的表現。

台師大終生榮譽國家講座教授蔡今中指出，PISA依據分數，將學生表現由高至低分為九個水準，我國本次成績為在水準五以上的高表現學生有百分之三一點七，僅次於新加坡的百分之四一，為世界第二。成績未達水準二的低表現學生占百分之一四點六，代表學生的數學基本能力普遍達到基礎水準。

台灣歷年PISA成績與國際排名 圖／聯合報提供
台灣歷年PISA成績與國際排名 圖／聯合報提供

由於近年學生使用手機，可能造成對閱讀能力的影響，在教育界引發熱議，台灣的國際排名在前兩次評比中，都比數學與科學素養低，但本次閱讀表現，從上次的第十七名，進步到第五名。

蔡今中分析，PISA自二○一五年起數位化，這幾年疫情的影響與網路學習的推進，讓學生愈來愈熟悉在數位環境裡閱讀。他更在記者會中語帶哽咽地說，台灣可能受到疫情衝擊較小，疫情期間即使學校有停課，全體教師快速因應疫情變化，推動遠距教學、數位學習，達成「停課不停學」的目標，看到今年的數據，非常感動。

由於OECD國家的數學、閱讀與科學平均分數皆下降，只有台灣、日本、韓國及立陶宛在主測的數學表現、數學教育機會均等程度、幸福感等三項，都較OECD平均值相當或更高，二○一八年到二○二二年間，上述向度的表現都要呈現持平或進步趨勢，才被評為「具有韌性」的教育體系。

疫情 素養 台師大

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