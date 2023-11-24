流感重症攀升！嘉縣累積29重症7死 校園4校5班停課

入冬流感確診人數攀升，嘉縣本周通報3例流感重症，無死亡，但今年截至昨天為止，流感通報重症達29人，其中死亡7人都是老人；另本周全縣有4所學校共5班學生因A型流感及類流感症狀，實施停止入校上課，改線上教學或另行補課；衛生局表示，截至23日，校園流感疫苗接種率73.34％，全縣接種率達82.99%。

縣衛生局長趙紋華表示，本周通報有3例流感重症（1名住機構），無死亡，而今年流感通報重症截至昨天止共29人，死亡7人，都是老人合併其他慢性病；另11月27日起開放肺炎鏈球菌疫苗接種，呼籲符合接種疫苗者及公費流感疫苗接種資格者儘速接種。

縣府教育處體育保健科長黃宏鼎說，本周通報有3所國小共4班，及高中1個班級，因流感疫情停止入校，預計停課3至5天，目前班級採線上遠距教學或復課後補課，呼籲學校加強提醒學生戴口罩、勤洗手等防範作為。

衛生局指出，截至23日流感疫苗接種成效，縣流感疫苗計13萬6450劑（採購13萬2600劑），目前已下貨13萬4644劑，接種數共11萬3246劑，接種率82.99%。