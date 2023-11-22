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教育部稱三成私校兼任教授鐘點優於公立 教團再轟說謊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會特別以「最久未調升兼任教師鐘點費的大學」向金氏世界紀錄提出申請，要求教育部檢討兼任教師待遇。記者許維寧／攝影
高教工會特別以「最久未調升兼任教師鐘點費的大學」向金氏世界紀錄提出申請，要求教育部檢討兼任教師待遇。記者許維寧／攝影

高教工會昨赴教育部前，揭露全台近六成私立大專校院長達30年未調漲兼任教師鐘點費，並向金氏世界紀錄提出申請，與教育部「共享殊榮」。但教育部長潘文忠會後表示，國內約有32%私校兼任鐘點費優於於公立大學基準，高教工會不滿，今再指出教育部公然散播不實言論。

根據教育部大專校院校務資訊公開平台資訊，111學年，全台私立大專校院中老牌學校兼任教授鐘點費多有比照公立，給予助理教授795元、副教授855元以及正教授995元，但絕大多數學校尤其私立技專校院，則無法給予正教授995鐘點費，僅停留在795元。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，教育部統計中可看出，未有任何一所學校數額高於公立大學，全台也僅有中華福音神學研究學院「1」所學校，兼任教師鐘點費高於公立學校標準。

陳書涵表示，許多私立大專校院兼任教師昨日看到潘文忠回應後紛紛來電，表示身在教育現場，還未聽聞過任何一所私校兼任鐘點優於公立學校。潘文忠身為教育主管機關之首卻說出如此荒唐誤差的統計數據，究竟是無知失能還是要惡意散佈數據混淆視聽，若教育部真有相關名單，應該公告周知供各界效尤。

陳書涵也表示，私校經營者能省則省，思考如何用最小成本獲得最大利潤。教育部多次表示若私校欲調整兼任教師鐘點，由教育部補助七成，現況就是私校依然按兵不動，因為調升鐘點費，私校還是要負擔三成。

更有私校高層曾向工會坦言，就算教育部補助100%還是不調整，因為調了就降不回，但教育部補助也許哪一年終將取消，除非教育部強制，否則學校一定不會調整。

陳書涵表示，補助方案就是從潘文忠任內開始執行，仍有6至7成私校未比較公立標準，「難道不用檢討？」為此，工會要求教育部修改「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，將第16條第5項修訂為「私立專科以上學校兼任教師鐘點費由學校視財務狀況定之，惟不得低於前項公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給基準。」

兼任教師 教育部 潘文忠 高教

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