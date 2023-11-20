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迎龍年學子 竹竹苗高中職增29班

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣議員吳旭智（左三）指出，竹竹苗龍年學子就學問題，國教署上周已有具體增班數據。圖／吳旭智提供
新竹縣議員吳旭智（左三）指出，竹竹苗龍年學子就學問題，國教署上周已有具體增班數據。圖／吳旭智提供

龍年即將到來，116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8000人，將比今年多出約2273人，新竹縣議員吳旭智今年6月發起增設高中連署，至今近6千多人響應，經縣府多次爭取，國教署宣布明年起至2027年止，竹竹苗高中職將新增29班，額外提供1千個以上就學名額，其中竹縣113至115學年度共增加19班、增額650名，不足部分再由各縣市自行增校。

吳旭智指出，竹竹苗龍年學子就學問題，國教署上周終於有具體增班數據，希望教育局說明清楚後續執行規畫，爭取高中員額、設立高中牽涉校地歸屬，及國、縣立高中權責，中央地方都有責任。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，經與國教署開會試算，龍年2273個缺額，有1677個是新竹縣、市的學生；包含竹科實驗中學在內，共有14所公立高中都將從明年起分4年進行增班，其中增班動作最大的就是2027年，為的就是迎接龍子、龍女的來到。

國教署規畫明年縣、市立高中部分，竹縣六家、竹市建功和香山先各增2班；竹市成德、苗栗大同和興華各加1班。國立高中部分維持現狀，竹科實中開出1班「臨時班」，主要因應滿級的同分增額錄取者，因此明年竹竹苗將增10班。

2025年竹縣六家、湖口各增3班，竹市香山和建功、苗栗興華各增2班，竹市成德和苗栗大同各增1班，竹科實中新增1正式、1臨時班，3縣市新增16班。2026年六家增7班，湖口和興華各增3班，香山和建功各增2班，成德和大同也各再添1班，實中新增1正式、1臨時班，竹苗各公立高中將新增21班。

2027年竹縣六家增8班，竹縣湖口和苗栗興華再加開3班，竹市香山和建功持續各自增2班，竹市成德和苗栗大同也各自再多1班。實中繼續新增1正式、1臨時班，竹北、竹東、關西高中及新竹中學、新竹高工、竹南高中新增7班，共預計多29班。

新竹 國教署 教育局

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