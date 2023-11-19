國中老師也能辦到 蔡世惠獲南大通識教育優質教師

台南市成功國中教務主任蔡世惠也擔任台南大學通識教育中心的兼任講師，她教「文學中的台南」，透過府城巷弄的走讀觀察和文化創業的經驗分享，深受學生喜愛，榮獲台南大學首屆通識教育優質教師表揚，為學校帶來榮譽和喜悅。

成功國中校長姜宜潔表示，蔡世惠執教的「文學中的台南」科目不僅是門凸顯師生共築的課程，更是一次成功的實踐。蔡老師以「文學中的台南」為主題的課程，成功地打破傳統教學框架，引領學生在文學的世界中深刻體會「文學」與「台南」之間的緊密聯繫。

在這門課程中，蔡世惠運用問題引導和分組合作學習的任務機制，促使學生進入自學、共學、回饋、再學的循環過程。透過在府城巷弄的走讀觀察和文化創業的經驗分享，學生不僅深化了對課程知識理論的理解，還培養藝文敘事力、生涯規畫以及愛鄉愛土的行動力，從而展現出成功國中對文學和文化價值的承傳。

姜宜潔表示，蔡世惠不僅在南大通識教育中心備受肯定，長期的有效教學和閱讀耕耘中也榮獲多項殊榮，包括台南市師鐸獎、super教師獎、教育部閱讀磐石獎、以及2013全國學校經營與教學創新KDP國際認證標竿獎等。近兩年來更積極推動「扎實學力、與社區共生」理念，舉辦廣達游於藝活動學習周、政大書城校園書展周、天下雜誌光影藝術巡迴書車等活動，邀請社區國小與民眾融入，共同享受學習樂趣。

姜宜潔說，成功國中注重校本特色課程的發展，教師們以城北在地為基礎，研發包含人文、國際、科技探索的系列課程，共同創造社區的永續與美好。課後的社團活動多元，培養孩子的斜槓能力，包括語言類、體育類、藝術類的學習。