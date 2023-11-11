如何成為奧林匹亞國手 建中、南一中資優生有這共通點

今年第34屆國際生物奧林匹亞競賽，台灣共獲得3金1銀佳績，國際排名為第3名。台灣代表隊3位金牌獲獎者中，台南學子囊括2面，分別就讀台南一中林軒名及台北市建國中學王柏翔。台南市教育局首度邀請市籍優秀子弟分享參加國際生物奧林匹亞競賽的經驗，不但可開展資優生的國際視野，也能激發更多有潛力的未來人才。

如何成為奧林匹亞國手？今天在後甲國中辦理「資優學生經驗傳承對談活動－與生奧國手有約」，目前就讀建中王柏翔與台南一中林軒名，分享參加第34屆國際生物奧林匹亞競賽選拔、儲訓、參賽的心路歷程，現場座無虛席，反應熱烈。

林軒名、王柏翔兩人分享經驗都提到，對任何事物要保持「好奇心」，就能產生探究興趣與熱情，追求知識的過程就是一種美好享受，學習動力也會源源不絕，同儕間相互討論、激盪想法，也有助解決問題。

教育局長鄭新輝表示，王柏翔、林軒名兩人都曾接受南市資優教育服務，傲人的參賽成績都是長期努力投入的成果，投入的時間與精神值得大家學習。台南市資優教育中心於今年8月成立，積極推動不同的活動與講座，透過兩位生奧國手參賽經驗的分享，希望能幫助南市資優生拓展視野，砥礪自我在成長路上能獲得更多理解與支持，啟動勇敢追求目標的動力。