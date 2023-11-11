如何成為奧林匹亞國手 建中、南一中資優生有這共通點
今年第34屆國際生物奧林匹亞競賽，台灣共獲得3金1銀佳績，國際排名為第3名。台灣代表隊3位金牌獲獎者中，台南學子囊括2面，分別就讀台南一中林軒名及台北市建國中學王柏翔。台南市教育局首度邀請市籍優秀子弟分享參加國際生物奧林匹亞競賽的經驗，不但可開展資優生的國際視野，也能激發更多有潛力的未來人才。
如何成為奧林匹亞國手？今天在後甲國中辦理「資優學生經驗傳承對談活動－與生奧國手有約」，目前就讀建中王柏翔與台南一中林軒名，分享參加第34屆國際生物奧林匹亞競賽選拔、儲訓、參賽的心路歷程，現場座無虛席，反應熱烈。
林軒名、王柏翔兩人分享經驗都提到，對任何事物要保持「好奇心」，就能產生探究興趣與熱情，追求知識的過程就是一種美好享受，學習動力也會源源不絕，同儕間相互討論、激盪想法，也有助解決問題。
教育局長鄭新輝表示，王柏翔、林軒名兩人都曾接受南市資優教育服務，傲人的參賽成績都是長期努力投入的成果，投入的時間與精神值得大家學習。台南市資優教育中心於今年8月成立，積極推動不同的活動與講座，透過兩位生奧國手參賽經驗的分享，希望能幫助南市資優生拓展視野，砥礪自我在成長路上能獲得更多理解與支持，啟動勇敢追求目標的動力。
教育局表示，資優學生的特殊需求並非特權教育，而是「適性教育」的實踐。希望藉由不同學習經驗的交流，引導學生探索生涯興趣，發掘個人優勢才能。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言