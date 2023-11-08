陸生113年有望納健保 本學年註冊新生僅剩378人
衛福部長薛瑞元今天（11/8）表示，陸生有望比照外籍生納入健保，不排除上路時間點就在明年9月。但中國大陸教育部已於2020年，片面宣布暫停陸生學位新生來台，僅限已在台的陸生留台升學，根據陸生招聯會最新統計，112學年碩士、博士新生註冊人數僅剩378人。
衛福部長薛瑞元今晚間指出，依健保署規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月的在學外籍生，可以就讀學校為投保單位，申請參加我國健保。
但薛瑞元也表示，外籍生多希望取消6個月等候期，且陸生也期盼納入健保。若取消空窗期，屆時可能調高所有外籍生健保保費，保費會增加多少，還需視擬定的內容而定，且評估屆時陸生若也納保，其保費收取及醫療支出應不影響健保財務，「對健保財務衝擊不大。」何時可上路目前尚無法確定，但不排除時間點為明年9月、113學年。
但中國大陸已於三年多前，片面暫停學位新生來台求學，僅開放在台舊生繼續升學，若不含延畢生，大學學士班陸生已於今年8月「清零」，也代表國內大專校院學士班再無陸生，僅剩碩士班、博士班有陸生。
根據陸生聯招會最新統計，112學年獲錄取並選擇繼續在台升學的陸生，碩士新生註冊者292人，博士新生註冊者則僅有86人，總計378名學位生註冊，而實際總在學陸生數尚在統計中。
陸生招聯會總幹事周德光表示，陸生研修生近期已經恢復交流，但學位生來台狀況仍停滯中。又過去陸生來台，多是自行購買商業保險或由學校協助，對於陸生開放納健保一事，陸聯招僅是招生承辦單位，不予評論。
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