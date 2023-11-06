教育部長倡人文科系「學歷加註」 學者：系所體質更重要

人文社會領域失衡的問題近期受到熱議，對此，教育部長潘文忠今天表示，大學端可以考慮跨領域修學分並在學歷加註等方案，未必要裁併系所。學者則認為，這樣的做法有助招生，但現階段不應從「搶救某些系」的角度來思考人社學系的問題，更重要的是要考量系所的體質。

世新大學中文系、真理大學台文系近期接連爆出正研議停招，各界關心人文社會科學領域失衡的問題。潘文忠今天受訪時說，先前透過「學位授予法」的修法，讓學生在大學階段的修課過程中不被侷限在原系所，可以跨領域修習感興趣的學分，並在畢業證書上加註。潘文忠期望大學能把這類跨領域計畫納入學校發展的參考，讓學生有更多彈性，不一定都是用刪除、裁併的模式。

國立台灣師範大學國文系教授鍾宗憲指出，學歷加註的確對人文社會科系的招生有益，尤其對家長會有加分效果，但實際上是否有助於學生的求職仍待觀察，因為現今職場更在乎實務經驗。

除此之外，輔系、雙主修制度已經推行了20、30年，且許多學生進入人文社會科系都是為了轉系，導致學系就算滿招、最後畢業的可能只有一半。鍾宗憲認為，現階段不應從「搶救某些系」的角度來思考人社學系的問題，而是要考量系所的體質，以及是否受到刻板印象影響，導致社會大眾覺得「什麼系只能做什麼工作」。

潘文忠受訪時強調，人文社會、科學理工各方面都是國家要培養的人才，不能因為產業現況就影響人才培育的多元性。