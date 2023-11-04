發電量不能折抵 校園種電失誘因
中央推動班班有冷氣時，一併推行「校校會發電」政策，以填補開冷氣多耗的電量，但多名校長反映，即便學校發電量再多，也無法折抵校園的用電量，用電效率的ＥＵＩ基準值仍超標，完全失去種電誘因。
行政院「班班有冷氣」政策預估每年新設冷氣耗電約二點六億度，為供應這些新增用電量，同步推動「校校會發電」創能政策，盼在校園種光電，預估每年發電量三點七億度。
但校園種電進度不盡理想，新北市目前共有三四○校，約二二三校種電、約占六成五，相較台中市的八成、高雄市的九成，仍有一段距離。
林口區佳林國中是新北第一座取得綠建築的國中，也是「碳中和」校園，ＥＵＩ值被設定最嚴苛的十四，即便學校屋頂設置超過八九二點五ｋＷｐ的光電系統，年發電近一百萬度，比該校年用電量五十萬度多一倍，但發電量無法折抵用電量，ＥＵＩ值仍超標難解。
佳林國中校長簡財源指出，為了節電，校方近年申請各項補助改配電系統，學校也透過能源雲系統，管理班級電力使用，發現快超越契約用量，可隨時斷電。
「應讓校園努力被看見」，汐止白雲國小獲新北低碳校園認證，校長洪國維指出，校園有少部分光電版，發電量不能折抵計算ＥＵＩ值並不合理。
北部校園種電比中南部慢，北部廖姓光電業者表示，除了種電無法折抵ＥＵＩ值，民眾常抗議光電板有光害、影響風水，學校不想惹麻煩，久而久之業者也不喜歡跟公家機關合作。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言