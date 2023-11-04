發電量不能折抵 校園種電失誘因

中央推動班班有冷氣時，一併推行「校校會發電」政策，以填補開冷氣多耗的電量，但多名校長反映，即便學校發電量再多，也無法折抵校園的用電量，用電效率的ＥＵＩ基準值仍超標，完全失去種電誘因。

行政院「班班有冷氣」政策預估每年新設冷氣耗電約二點六億度，為供應這些新增用電量，同步推動「校校會發電」創能政策，盼在校園種光電，預估每年發電量三點七億度。

但校園種電進度不盡理想，新北市目前共有三四○校，約二二三校種電、約占六成五，相較台中市的八成、高雄市的九成，仍有一段距離。

林口區佳林國中是新北第一座取得綠建築的國中，也是「碳中和」校園，ＥＵＩ值被設定最嚴苛的十四，即便學校屋頂設置超過八九二點五ｋＷｐ的光電系統，年發電近一百萬度，比該校年用電量五十萬度多一倍，但發電量無法折抵用電量，ＥＵＩ值仍超標難解。

佳林國中校長簡財源指出，為了節電，校方近年申請各項補助改配電系統，學校也透過能源雲系統，管理班級電力使用，發現快超越契約用量，可隨時斷電。

「應讓校園努力被看見」，汐止白雲國小獲新北低碳校園認證，校長洪國維指出，校園有少部分光電版，發電量不能折抵計算ＥＵＩ值並不合理。

北部校園種電比中南部慢，北部廖姓光電業者表示，除了種電無法折抵ＥＵＩ值，民眾常抗議光電板有光害、影響風水，學校不想惹麻煩，久而久之業者也不喜歡跟公家機關合作。