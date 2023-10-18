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高市明年編4億元推「校校有雙語」 議員指雙語教育出現「雙峰困境」

聯合報／ 記者徐如宜王勇超／高雄即時報導
高雄市議員白喬茵質疑「雙語教育困境，英語程度雙峰如何解？」憂心在現行教學下，學生英語能力好的更好、差的更差。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員白喬茵質疑「雙語教育困境，英語程度雙峰如何解？」憂心在現行教學下，學生英語能力好的更好、差的更差。記者徐如宜／翻攝

高雄市議員白喬茵在今天議會教育部門質詢提出「雙語教育困境，英語程度雙峰如何解？」憂心在現行教學下，學生英語能力好的更好、差的更差。高雄市教育局長謝文斌表示，已辦理英語適性分組暨向下延伸試辦計畫，視成效再考量是否擴大。

白喬茵說，2030雙語國家政策的兩大願景，一是培育台灣人才接軌國際，二是呼應國際企業來台深耕，讓台灣產業連結全球，打造優質就業機會。校園執行方針之一是推動高中以下學校運用英語進行多領域學習。

教育局在落實「校校有雙語」，113年編列雙語預算經費4億57萬元；雙語教學人力達812名，109年至今增加15.6倍；112學年度辦理1169個雙語社團，達全市總社團20%。

白喬茵說，這樣的數字很亮眼，但孩子的英語程度「普遍」提升了嗎？三級學校雙語教育的目標是什麼？是提升學生整體英文考試成績、提升學生英語學習興趣、聽說能力，還是提升學生在生活中應用英語的能力？對於雙語能力的KPI是什麼？

謝文斌說，推動雙語教育過程的確面臨一些問題，學生學習最重要是敢說、敢使用雙語，推動雙語目的是營造沉浸式學習環境，非強迫學生在學科上的雙語學習，這樣會造成學生在學習上的壓力與挫折感。

白喬茵提出中小學推動雙語教育困境，包括中小學雙語師資缺乏城鄉師資不均問題；學生雙語學習城鄉差距與學習落差的問題；雙語教師兼顧學科知識的困難；雙語師資與課程審查機制未完備。她擔心學生英語能力「雙峰化」嚴重，學生強的更強、弱的更弱了，建議應該採能力編組，因材施教。

陳文斌表示，英語程度雙峰化與落差問題存在，教師需拿捏，運用教學技巧補強。要進行分組教學因材施教，需在編班、課程安排及師資調配上，都要增加相關溝通協調時。現在試辦中，目前看起來能力有增進，若評為正向就會擴大，造福更多學生，經費方面若需要補助會籌措。

教育局說明，112學年度申請辦理英語適性分組暨向下延伸試辦計畫，有21所國中、143班，5所國小、27班加入。

市議員李雅芬指出偏鄉外師不足的問題，謝文斌表示，這次總統出訪史瓦帝尼也有協助爭取20名外師，偏鄉近期會補足。

高雄市議員白喬茵質疑「雙語教育困境，英語程度雙峰如何解？」憂心在現行教學下，學生英語能力好的更好、差的更差。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員白喬茵質疑「雙語教育困境，英語程度雙峰如何解？」憂心在現行教學下，學生英語能力好的更好、差的更差。記者徐如宜／翻攝

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白喬茵 雙語教育 教育局 偏鄉 英語能力

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