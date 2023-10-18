桃園2個月4起學生施暴 老師淪「肉盾」

近期有多名桃園市的老師遭學生暴力相向，例如女老師被打到挫傷，或男老師差點被原子筆刺眼。教團指出，面對學生施暴，校方通常只能輔導，但多數家長配合度低，呼籲應修補法令不足，別讓老師淪為「肉盾」。

桃園市教師會和桃園市各級學校產業工會，近二個月收到四起校園暴力投訴事件，多發生在國、高中校園，包含高中生情緒失控打男老師，導致老師的膝部、前臂、左手擦傷，或高中生持原子筆刺男教師眼睛，所幸教師及時躲開。

另有某高中體型壯碩的特殊生，過去曾攻擊教職員，近期又因情緒不穩揚言打同學，女老師於安撫過程反遭毆打，手臂留下多處傷痕，身心嚴重受創。

一名高中老師就透露，女同事曾遭學生攻擊，學校知情後雖換人上課，學生仍未收斂，課堂上總是鬧哄哄，甚至要師長閉嘴，接手的老師只能默默承受，遭攻擊的女老師則孤立無援，失望地離開教職。

桃園市教師會副理事長張瓊方表示，學生常只因一句話不滿就和老師爆發口角，嚴重者還會動手，教師為制止學生傷人，只能把自己變成肉盾沙包，「校園本該是安全的就學場所，曾幾何時讓師生充滿恐懼。」教育界人士大嘆，校方對施暴學生多無可奈何，呼籲教育人員為防止學生自傷或傷人，導致自己受傷時，應比照「公務人員保障法」給予慰問、補償和休養。

桃園市教育局副局長賴銀奎表示，已分別安排特殊教育輔導團入校訪視輔導個案，並依學校評估需求，補助輔導人員，優先維護校內師生人身安全。他強調若教師依法執行職務涉訟，可申請補助律師費；至於教團提及修法議題，市府也將函請教育部研議。