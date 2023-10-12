準公幼違規比率達三成三 教團要求以「公立標準」納管

教育再公共化聯盟等4個教育團體今召開「拒絕假公共化學前教育政策」記者會，指準公共化幼兒園是政府和私幼業者簽約，期望達成公幼的價格、國家保證的品質，為此，準公幼應進一步以「公立標準」納管，而非只是將基礎評鑑當合法標準，若政府做不到，就應設置準公幼落日期限。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，準公幼於2018年登場時就質疑政府無法強力監管，政府卻將準公幼也納入公共化幼兒園的類別，稱公共化比率達七成，但其監管並未達到公共化的程度，形同濫竽充數。

全國教保產業工會理事長郭明旭也指出，政府以寬鬆監管標準補助私幼業者，甜頭當然招蜂引蝶。準公幼政策至今已豪擲292億，但晉用不合規範的教保人員、超收、生師比不符等違規樣態頻傳；再者，準公幼政策稱保障教保人員薪資，卻是上有政策下有對策，如雇主稱3萬薪資已包含加班費，甚至要求教保人員一次簽訂三年約，就是為了躲避工作滿三年後需調整薪資至3萬3。

兒福聯盟發言人李宏文表示，準公幼近年拿了政府最多資源，滿意度卻是敬陪末座，2018年上路至今違規比率竟達三成三。但據了解，實際退場者只有不到二位數，政府既然和業者簽約，對於如何輔導、退場至今卻都看不到，導致業者有恃無恐。

教育團體要求，準公幼業者應將補助建立專帳，與園方其他財務區隔，若兩者混同則難以監督；每一年會計查核應估算營運成本和生師比，以免家長支出被轉嫁於其他名目，以此符合教育公共化中的權責相符、公開透明原則，主張以公立標準納管準公幼，若無法落實，就應設定準公幼落日期限。

此外，教育再公共化聯盟執行秘書丁志仁也呼籲，政府應增加非都會地區公共化學前教育覆蓋率，如連結地方創生，協助I-Turn（移住）和U-Turn（返鄉）的青年。也建議政府規劃社宅時，應留置一定比例空間供公共化幼兒園設班，設班類別則以非營利幼兒園為佳。

李宏文也建議，幼兒園也應針對有負面童年經驗（ACE）的學童規劃協助方案，研究顯示，具負面經驗的孩童若未即時接受輔導，恐導致成年後身心失衡。幼兒園可提升照顧者的親職素養，辨識孩童情緒並陪伴、接納情緒不穩的孩童，協助其產生正向連結互動，釋放內在創傷。