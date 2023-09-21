教育之星來「透可」 台南師鐸獎教師現「聲」說法

慶祝教師節，台南市教育局規畫系列活動，除辦理表揚大會，並製播「台南教育之星來透可」系列影片，邀請6名師鐸獎獲獎教師現「聲」說法，談談教育甘苦，分享教育心路歷程。這些獲獎老師透過影片呈現教師生涯中感人的故事、難忘的經驗及影響最深的一句話。

市長黃偉哲表示，每個人的生命中都會遇到這樣的一群人，雖無血緣關係，卻從人生啟蒙階段開始即陪伴在身邊，陪著一起努力、一同成長，「帶領我們在人生的路上勇往直前」。獲得師鐸獎的教師，平時對教育的奉獻、對學生的付出令人感佩，謹以製播教師節影片，表達對教師的敬意與感謝。

教育局長鄭新輝說，「2023台南教育之星來透可」讓老師分享教育生涯點滴，也讓市民了解教職甘苦。感謝所有參與的校長、老師共同用故事留下台南教育紀錄，透可影片會在教育局臉書粉專「教育花路米」推播，傳遞教育的感動與美好，歡迎大家踴躍點選影片觀賞並分享按讚。

七股區樹林國小組長楊易霖分享科技教育翻轉偏鄉的努力與成果，以科技領域的教學幫孩子開發潛能，建構數位自學力和自信心。他說，只要改變沒有不可能，「學生的進步，是我最驕傲的寶藏。」

後壁區新東國小校長林秋美回想當老師時曾帶領對學習沒自信的孩子，從音樂中得到信心，而有了快樂的音樂童年；當了校長後特別重視多元學習，讓孩子生活有重心，學習有目標，也有表現的舞台，幫助孩子成為更好的自己。

南化國中主任王榮俊分享曾與學生一起成功挑戰單車一日北高的難忘經歷，也有學生因參加暑期海外青年英語營而提升英語能力，進而到德國當交換學生。

將軍區漚汪國小主任陳建安，透過引導學生閱讀及藝術創作等教學活動，讓學生有美感體驗、藝術涵養、美育心靈並培養其團體合作精神，「當學生站在舞台上是她最驕傲的時刻」。

成功國中組長梅宗毓以人文情懷、科探創造和國際發揚的思維在鄉土教育中進行教學創新，強調，「人人有機會成功斜槓世界，讓每個孩子都能成功」

永康區三村國小附幼主任吳晟鳳用心關懷與陪伴，讓原本不願開口的孩子，慢慢敞開心房願意說話，分享「在孩子身上看到自己的責任與使命，讓來到身邊的孩子們感受快樂、愛與尊重。」