行政延遲 代理師遭欠薪2個月
開學將滿二周，卻傳出苗栗縣、基隆市等部分學校代理教師，還沒領到八、九月份薪資，除與各校人事、出納行政流程有關，也有縣市喊冤尚未收到中央補助款。教團砲轟政府不該帶頭欠薪，呼籲相關單位應優化撥款流程。
今年各縣市教師甄試大開缺，長年投入教學現場的代理教師，多藉此機會成為正式教師，儘管教育部今年六月修法，讓代理教師薪資不再「一國多制」，給予一年十二個月聘期，但部分師培生、各領域大學畢業生不一定願意投入教育現場，導致不少學校開學前仍找不到老師，只能靠現有教師超鐘點、非專長授課，連帶衝擊學生受教品質。
中小學教師每月一日可領到當月份薪資，近日卻有網友在臉書社團「教師甄試人才網」貼文討論串中透露，苗栗縣、基隆市都有代理教師尚未收到八、九月份薪資；新北市、桃園市部分學校的代理教師，則在九月七日，一次收到二個月薪資。
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，若屬地方政府編制員額，欠薪可能與各校人事「作法不同」有關；若代理教師薪資財源是教育部，也常因撥款推遲、地方政府消極墊款，導致代理教師薪資被拖過中秋節。她呼籲，教育部國教署應優化撥款流程，不該成為地方政府欠薪的根本禍源。
全教總理事長侯俊良也說，不該因學校行政流程推遲、便宜行事，導致代理教師領不到薪資，他呼籲縣市政府應立即出面處理，督導個案學校盡速改進。全國中小學校長協會、新莊國小校長張信務也強調，只要教師有聘約，學校可從原有人事經費墊支，相關單位應保障教師權利，盡速發放薪資。
黃湘仙還透露，據她掌握，僅少部分縣市積極要求學校墊付代理教師薪資，但當縣市或學校財源不足，根本難以支大筆人事費。全教總特委會主委鍾正信也提到，不只代理教師，部分特教課後班或助理員，常被告知補助款未到，沒錢給薪水，儘管由學校墊付，卻因經費並不寬裕，反而連帶加重學校負擔。
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