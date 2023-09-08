畢業綁2年 學界：落跑怎辦

教育部預計投入五十二億推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，創設海外基地，鼓勵大專校院設置新型專班招生。不過學界評析，該制度如同「兩年換兩年」，近年國際都在搶人，台灣確實應即早出擊，但評估誘因對歐美國家學生而言仍較低。

龍華科大校長葛自祥分析，屆時應由學生、學校、企業三方簽約，教育部應擬合約範本讓學校參考；再者，若學生拿了補助卻不願留台工作，甚至「偷跑」，有沒有追討的機制，也還需要思量。

靜宜大學監察人陳振貴則說，早期政府規定公費留學生回國服務年限為出國獎學金受領年的兩倍，若參照辦理，新型專班學生至少須留台工作四年，可思考更多工作年限彈性。

中正大學學務長詹盛如提到，不少國際生有留台工作意願，而留台工作需申請評點制，但非所有企業或學校都能給予協助。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻認為，現行評點制已相對寬鬆，有意願留下的的僑外生幾乎都可以留下，不友善之處可能在進入勞動市場找工作的過程，如少數雇主會顧慮中文溝通及書寫能力，或是若出事找不到擔保人等。