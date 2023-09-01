開學禮！文化成年禮金 購買表演藝術票券加碼100點

開學在即，文化部今宣布，除原有青年席位可獲得加碼100點回饋點數外，將再擴大至購買表演藝術票券（不含流行音樂）至少折抵100點，即可加碼獲得1張票回饋100點點數，且回饋方案將回溯自6月6日成年禮金發放日起生效。

文化部表示，文化幣發放至今，已有72.8萬人領取，超過47.5萬抵用人數，金額破4.5億。目前抵用前三名的類別分別是書店及出版業約2.1億元（47.4%）、表演藝術及文化體驗約7300萬元（16.3%）、文創工藝約5200萬元（11.8%）。其中表演藝術青年席位已售出超過1萬席，表演藝術及藝文體驗活動總計賣出4.5萬席次。

文化部長史哲表示，成年禮金在獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、國片專屬等政策引導下，在獨立書店部份，已有收款店家數達372家，占總計402家獨立書店的92%，抵用金額達4000萬元。表演藝術推出青年席位及加碼回饋100點，也賣出不錯成績。為了讓開學後，不管是大學新鮮人，或是面臨升學、就業等壓力的青年，可以藉由表演藝術舒緩身心，文化部特別選在開學時刻，加碼表演藝術購票全面回饋方案。

文化部表示，近期青年席位也開放民間團體提案，包括10月20日至29日在台北表演藝術中心藍盒子演出的阮劇團「熱天酣眠」，原價1200票區、青年席位優惠價300元；10月27日至11月5日於台北表演藝術中心球劇場的楊景翔演劇團「單身租隊友1+2」，原價1600票區、青年席位優惠價300元；全民大劇團「海角七號」造夢者11月11日至19日於台北城市舞台，原價2500票區、青年席位優惠價300元。

歡迎青年朋友持續使用文化幣官網與APP查看最新表演活動，新學期繼續呼朋引伴進劇場。