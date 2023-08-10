張振聲癱瘓23年 父母赴台大陳情：提高照顧費至65萬

2000年張振聲就讀台大土木系，和同儕打球時昏倒，送醫急救後仍成為植物人。台大數十年來已提供張家百萬照顧費，但張家父母今天推著躺臥於病榻上的張振聲赴台大門口抗議，指控台大延誤就醫，並要求台大將每年支付的照顧費提高至65萬，並追討前13年的照顧費用。

2000年3月張振聲在校內打球暈倒後成植物人，張振聲父母當年即質疑台大延誤就醫，如到場救護車上未裝備電擊設備，不送僅在附近的三軍總醫院，卻選擇送距離四公里的台大醫院，因此延誤關鍵救護時間。

張父張文政今年已67歲，他和張母林素月推著張振聲今天再赴台大陳情，張文政指出，張振聲臥床23年來都由父母兩人照顧，林素月每兩個小時就要協助張振聲翻身拍背、每天處理大小便，再將張振聲從床上抱下，坐上輪椅推到戶外曬太陽。

張文政指出，今年張振聲已滿43歲，林素月長年來勞心勞力，當年把健康的兒子送至台大就學，回家後卻是完全癱瘓、無意識的植物人。台大缺德、沒人性，「是要將我們夫妻累死嗎？」

張文政數年來為張振聲四處奔走，曾多次向立委陳情、提出國家賠償，監察院亦曾調查該案。但據了解，張文政指控台大延誤就醫、處置失當等指控，均已由法院認定不成立。

張文政2013年即到台大抗議，當年台大承諾張家，願意每年支付約55萬元的照顧費，10年下來已由台大資助數百萬。但張文政則指出，夫妻兩人年紀已長，加上物價上揚，台大應將照顧費提高至65萬元；且要求台大支付2000至2013年間，13年來的照顧費用。