腸病毒停課讓雙薪爸媽好煎熬 民團籲實施彈性育嬰假

九月開學將迎來腸病毒高峰期，也令雙薪育兒家長憂心忡忡，就怕特休假、家庭照顧假、事假不夠請，孩子沒人照顧。托育政策催生聯盟召開記者會，呼籲政府應儘速修正性別工作平等法、就業保險法，升級現行育嬰假制度，允許家長以「日」或「小時」請領，且用到小孩滿八歲，減輕雙薪爸媽的煎熬。

托盟發言人黃喬玲表示，腸病毒高峰即將在開學前後來襲，凸顯雙薪家庭的煩惱。就現行規定，若同一班級一周內有二名兒童確診腸病毒，即應停課7天。托嬰中心、幼兒園收托兒童數多、家中育有兩位以上孩子，交叉感染、輪流生病的機率高，所以停課7天往往不會只有一次。

黃喬玲說，若遇到孩子生病，雙薪爸媽先請特休假，但年資淺根本不夠用；性別工作平等法有家庭照顧假，但無薪且一年僅7日，甚至與事假合併計算，一年不得超過14日；而育嬰假只能以月為單位，只能用到小孩滿三歲，根本不合用。當假期用盡，只能其中一方辭職返家照顧，並非國家一起養，而是家長自己扛。

黃喬玲認為，台灣生育率直直落，現階段政府應儘速修正性別工作平等法、就業保險法，升級現行育嬰假制度，允許家長以「日」或「小時」請領，且用到小孩滿八歲，透過制度支持家長不分性別，一起安心工作 。

育兒家長余佳蔚家有二個孩子，前陣子孩子托嬰中心因腸病毒停課七日，只能跟先生輪流請特休假，未料孩子五日後確診腸病毒，甚至傳給就讀幼兒園的大寶，前後一共停課半個月，夫妻倆焦頭爛額，更一度想說乾脆辭職回家顧孩子。

余佳蔚也提到，身邊也有朋友全職在家照顧孩子，打算孩子三歲時再返回職場，卻因先生怕一請假工作就不保了，朋友只能在家當全職媽媽。她認為，希望有彈性育嬰假，不要犧牲其中一方的職業生涯。

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清表示，2021年曾提出彈性育嬰假建議，國外已在實施，國內卻無動於衷，只看到國發會提醒高齡、少子化危機，用「提醒」來提高生育率，卻治標不治本。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，這次是第四度召開實施彈性育嬰假記者會，真的是煎熬；台灣勞工陣線研究員張烽益提到，育嬰留職停薪可請領八成薪資一共六個月，並以就業保險金發放，目的就是要穩定就業，讓家長能自主選擇。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉強調，台灣特休假根本不夠用，事假又要扣薪水，政府擔心少子女化，但越來越晚生孩子必有其原因。她強調，特休假是要讓勞工休養生息，而非請假照顧家庭，呼籲勞動部不要再回答可使用特休假照顧家庭。