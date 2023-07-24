收保證金綁老師 桃2私校挨罰

本報今年四月報導，桃園市六和高中、復旦高中招聘新進教師入校，卻要求錄取教師繳交三萬至六萬元保證金，疑似違反「就業服務法」。本報追蹤，桃園市勞動局七月初對這兩校開罰各六萬元罰緩，復旦高中已繳清罰鍰，允諾未來依法行事；六和高中則喊冤為校內人員「誤傳」草稿，將提出訴願。

教師為求穩定工作飯碗，往往以公校優先，私校則是退而求其次的選擇，但「騎驢找馬」心態讓不少私校想方設法「綁住」老師，更不惜違法收取「應聘保證金」。六和高中在今年教師甄選簡章載明，錄取者應繳交三萬元應聘保證金；復旦高中傳出錄取教師被通知，須先繳六萬元保證金才發聘書，因後來考上其他學校，導致保證金被沒收。

桃園市勞動局證實，私校收保證金已違反就服法第五條第二項第三款，「扣留求職人或員工財物或收取保證金」。依法可處六萬以上、卅萬以下罰鍰，因這兩校皆為初犯，僅裁處六萬元；復旦已繳清罰款，六和高中則有意提出訴願。勞動局接獲檢舉後，也已知會教育局，由教育局轉知各校遵守相關規範，未來也會加強宣導。

復旦高中表示，過去的確不了解相關規範，但在勞動局告知後，已將保證金全數退回給老師們，學校也已繳清罰鍰，絕對按照法規行事。六和高中校長陳淑惠則喊冤，是學校人員誤將過去的簡章「草稿」上傳到學校網站，校方幾小時內發現後就立即撤除，未料仍被離職老師檢舉；今年學校招考約十名老師，校方在說明會上都有請老師寫切結書，證明根本沒有收保證金，校方將提訴願。

全國私校工會副理事長尤榮輝呼籲，各私校應以良善工作環境及優惠待遇留才，以違法措施或在聘約設下高額違約金不僅無法留才，更昭告社會，學校為不良私校。