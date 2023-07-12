國際數學奧林匹亞競賽傳捷報 台灣隊1金4銀1銅

台灣參加由日本主辦的2023年第64屆國際數學奧林匹亞競賽，今天傳來捷報，在112個國家、618名參賽學生中，我國6名代表參賽學生總計獲得1金4銀1銅佳績，國際排名第10名，較去年前進4名，表現亮眼。其中以建國中學二年級學生江恩驊成績最佳，獲金牌獎，個人排名第26名。

教育部國教署表示，我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，從1894名學生中選出6名學生代表參賽，並由台灣師範大學副教授林延輯、陽明交通大學副教授高竹嵐分別擔任領隊及副領隊。

另外，國際數學奧林匹亞競賽我國獲1金4銀1銅，高雄師範大學副教授葉均承、清華大學副教授李俊璋及2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主蕭明同學隨隊，協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。競賽於7月7日舉行開幕典禮，當地時間12日下午舉行閉幕典禮並頒獎，我國代表團預定7月14日返抵國門。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，本競賽可增進數學教學與學習，同時可拓展學生國際視野，為培育更多數學人才，未來將持續選、培訓優秀學生參與競賽。