疫後學貸排富門檻遭質疑 青年嘆：賺獎金卻成排富理由

教育部推動疫後就學貸款補助，今天開放線上查詢，並陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式，通知符合補助資格貸款人。其中一項請領資格為還款人111年月收入平均未達4萬元，教育部當時表示，這項排富門檻即是參考學貸緩繳申請線，卻有青年人抱怨，這項指標已多年未調整，且教育部不到一個月後，就宣布要將此門檻從4萬元調整至5萬元，批評政策根本沒有標準，官員想改就改，呼籲應該要回溯。

根據教育部資料，疫後就學貸款補助估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，占學貸族群近75%。畢業後即在台北工作的黃先生，即時遭「排富條款」排除在外的25%。他質疑，教育部計算方式是以全年收入為基準再除以12個月，即便經常性薪資在4萬以下，卻因為每個月努力工作賺獎金，竟是因加計獎金而超標。

黃先生認為，獎金是個人努力成果，過去一年努力換得的金錢，如今成為無法獲得學貸補助的障礙，每個月也確實負擔房租、學貸及生活雜費，幾乎快淪「月光族」。他表示，以薪資作為補助資格的制度行之有年，但教育部除了照顧經濟弱勢外，對於那些薪資在及格邊緣、苦苦頂著學貸壓力的貸款人，應有更多元的補助方式，或以特別預算編列提出學貸補助方案。

今年25歲的「學貸族」張小姐表示，111年經常性薪資平均根本不到4萬元，也是為了賺多點錢負擔學貸、房租，因此努力上班賺獎金，卻因加計獎金後被「排富」。她也提到，緩繳門檻已經多年未調整，甚至教育部不到一個月後，就宣布要將此門檻從4萬元調整至5萬元，這項政策根本沒有標準，官員想改就改，卻沒照顧到真正有需求的人，呼籲應該要回溯。

外界認為，學貸補助不應設排富條款，尤其不少年輕人薪資恰好處在「及格邊緣」。教育部長潘文忠今年5月底公布政策時，曾向媒體坦言，當時確實有不同想法的討論，考量補助是以經濟弱勢為主，且與現行學貸制度具一致性，因此仍以學貸緩繳資格，也就是每月所得未達新台幣4萬元作為認定標準。