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高中學費全免沒用在刀口上？ 教團籲增教師員額

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院長陳建仁日前宣布高中全面免學費，也就是取消普通高中家庭年所得148萬排富條款。高中生示意圖。本報資料照片
行政院長陳建仁日前宣布高中全面免學費，也就是取消普通高中家庭年所得148萬排富條款。高中生示意圖。本報資料照片

行政院長陳建仁日前宣布高中全面免學費，也就是取消普通高中家庭年所得148萬排富條款。全國教育產業總工會今天表示，全面免學費受益者並非弱勢族群，資源應用在最迫切的地方，全面免學費政策與教育現場實際需求不符。全教產認為，增置教師員額才是提高教學品質最重要的關鍵，高中職教師員額應解除控管，並增置為高職每班3人以上、高中每班2.5人，且應盡速實施。

高中職免學費政策，現行僅有高職生學費全免，高中生則有排富條款，即就讀高中普通科、綜合高中學術學程（二、三年級）且家庭年所得總額148萬元以下者，皆免學費。全教產理事長林碩杰表示，排富高中職免學費政策已實施多年，也符合目前就讀高職學生較多來自經濟弱勢族群之現況；但若實施高中職全面免學費，實際受益的並非弱勢族群。

林碩杰表示，自108課綱實施以來，學校必須建置學習歷程檔案系統，必須開設1.2至1.5倍多元選修課程供學生選修；另需開設彈性學習課程6至12節課；同時要指導學生提出自主學習計畫，並協助學生參與各項競賽、檢定、證照、科展、探究與實作、專題製作，但教師人力卻和108年之前一樣，教育部及主管機關只給鐘點費，沒給人，讓老師長期操爆、過勞。而且，特教學生及個案學生年年增加，特教及輔導老師人力嚴重不足，這些都讓老師增加負擔、疲於奔命。

因應108課綱，教育部自107學年度起將國中教師員額編制由每班2.0人增調為2.2人，但高中職教師員額編制卻未改變。林碩杰表示，目前公立高中職學生每班35人、私立高中職45人，均遠高於國中小學，若含外加適性安置、原住民學生，實際上公立高中職每班人數皆大於35人，2022全台出生人數再創新低，全台僅約13.8萬名新生兒，未來台灣教育一定要走向精緻化發展，首要工作就是全面降低班級人數、提高師生比。

林碩杰也提到，現行多元選修、彈性學習幾乎均無教科書，需要教師自編教材，所需準備課程時間及精神，常是數倍於部定必修課程。教師既要顧及課程內容，又要注意授課品質；另外還要兼顧校本特色、要注意所謂「素養」教學，體力實難負擔。而長久以來，兼職行政教師的職務加給，也未依物價指數調整，工作量卻暴增，業務量暴增，但行政人員毫無增置，也讓相關教職員疲於奔命。

林碩杰表示，增置教師員額才是提高教學品質最重要的關鍵，高中職教師員額應解除控管，並增置為高職每班3人以上、高中每班2.5人，且應盡速實施。另應提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位，以落實課綱的精神，而非只是推動高中職全面免學費大撒幣的政策。

教師員額 108課綱 高教

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