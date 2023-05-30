北巿國小主任爆與多名女教師不倫戀 教育局：若屬實可懲處

已婚的北巿長春國小總務主任吳承恩被爆料於上一所學校任職期間，與多名女老師和家長發生不倫戀，本報記者今天早上致電本人手機卻多次轉語音；校長李奕寬表示，吳男到校任職未滿一年，目前已通報教育局，正在了解中。教育局也說明，若查證屬實校方可依規定進行相對應懲處。

根據「鏡週刊」報導，吳男遭前同事爆料，在上一間學校任職期間劈腿7名女老師及家長，吳男先是用計要到女老師Line，除了傳訊關心，下班還接送返家，並傾聽女老師抱怨、聊心事，塑造暖男形象，讓女方淪陷，吳男甚至會利用職務之便，將女方帶到學校體育館、健康中心等地方發生關係，甚至連幼兒園午休室都有。

李奕寬表示，今天一早看到新聞後，也立即去瞭解狀況，由於吳男調來學校任職未滿一年，目前看起來應該是前一所學校發生的事情，目前也已通報給教育局，待與相關程序完成與確認後，會進一步來做說明。

教育局表示，目前已請校方先詢問吳男瞭解狀況，也會向吳男原服務學校查證新聞內容是否屬實，若查證屬實學校可依「教師成績考核辦法」針對當事人言行不檢、損害教育人員聲譽等，依情節輕重給予對應的懲處。