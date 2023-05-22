高中本土語列必修徒增課業壓力？ 全教產籲改為選修

全國教育產業總工會今天表示，本土語政策未做好完善師資、課程安排、妥善規畫，課本內容甚至連本土語流利的家人長輩都看不懂，該政策也讓學生壓力大增、負擔過重，恐對本土語言失去興趣，許多師生認為必修改為選修較合宜。

自去年9月開學以來，本土語言課程已於各高中職如火如荼展開，全教產表示，本土語言師資並未充分培育，師資並不足以納入全國各高中本土語言課程裡，且因一方面透過國際接軌、雙語政策等要求學生英文程度升級，一方面又要求要加強本土語言，徒增學生許多課業壓力。

全教產說，據高中生反應，目前本土語言授課老師多為原校其他科目教師，質疑這樣的課程真能夠系統性教導學生本土語言並將其完整保存嗎？此外，讓學生依其自身母語來選課，必面臨師資不足、成本過高，但若只開設當地常見之本土語言，可能又讓其他族群之學生無法學習到自身母語，喪失本土語言課程原先之美意。

全教產也說，目前只有2學分的高一本土語言課程的教材並不實用，本土語言課程應注重聽與說，不該讓考試降低學生之學習意願、不該過度注重書寫、不該變成一堆音標和奇怪的繁體字，而是應加強於生活中之應用，如果生活上完全用不到，那就算上完課、學了也無實際價值，應可多注重賞析的部分，且應從小就開始學，目前的高中生卻是突然加了2學分進去，還要考音標，如此作法，其效果恐適得其反。

全教產也表示，語言類課程所需要的時間，遠超過2學分課程內容，但高中生又要面對各次段考、學測之負擔，恐無法抽出更多時間練習該項語言，勢必會壓縮到有限的自主學習、探索時間，學生壓力大增、負擔過重，亦會對本土語言失去興趣。目前設為必修，許多學生只會應付了事，淪為表面工夫，已有許多師生認為必修改為選修較合宜，亦可適時提供更多選修本土語言之誘因，或許會更適合。

全教產認為，目前這種未做好完善師資、課程安排、妥善規畫的政策，只會造成教師和學生的困擾，尤其當課本閩南語字連閩南語流利的家人長輩都看不懂，或有學生反應在校學習本土語言，長輩聽不懂，而學生卻需要學習這些時，本土語言課程已被戲稱為一場鬧劇，教育部應該充分檢討。