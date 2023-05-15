教學現場也能周休三日？ 校長提「一原因」早就落實

有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，目前已經有超過5736人附議，引發各界熱議。全國教師工會總聯合會表態支持，尤其台灣工時長、學生學習時間也比其他進步國家長，他認為周休三日全國應沒有人會反對，但將牽動課綱、授課時數與教師員額等問題。全國中小學校長協會則認為，學生學習有一定節奏與時程，且學生有寒暑假，若將寒暑假日程平攤至上課周數，幾乎已等於周休三日。

提案民眾Lucas指出，攤開最新公布的2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第4高。其中，「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2，呼籲各界參加連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家。

全教總理事長侯俊良表態支持，他說，台灣工時過長，學生學習時間也比OECD國家還長，台灣生師比也高，如果是要往這方向推動，他們將予以支持。但以教育現場而言，新課綱讓孩子有多元發展時間探索學習，若要周休三日，課綱勢必要調整，時數要解構。但他認為，全國應該沒有人會去反對這議題，目前可行方案是降低班級人數，讓教師有更多時間去備課與自我精進。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務則說，學生在教育現場，是以學習為目的，學習有一定的節奏與時程，例如需要有學習到一定日數，才能培養出一定的指標或課綱素養，這不能急，周休三日在學校現場不太可行。

張信務也提到，儘管只有周休二日，但教育現場有寒暑假，若把寒暑假日數平均分攤在52周的教學周數，幾乎等於周休三日。他認為，沒必要學習當中周休三日，寒暑假已提供學生做額外學習的假期。