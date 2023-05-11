個人申請 230生恐誤入專輔大學

教育部列管的專案輔導學校明道大學改善期至今年五月卅一日，若期滿未改善恐被教育部要求停招。但立委陳秀寶說，學校仍參加今年申請入學招生，以致有二三○名學生通過第一階段，該校將於五月十九日、廿日進行二階甄選，若該校在放榜前就遭教育部停招，學生究竟何去何從？

教育部高教司長朱俊彰說，學生目前僅通過一階篩選，之後還有二階甄選，不見得會錄取；加上學生也有志願序，即便錄取也不一定會選擇明道就學，若屆時明道仍有新生，停招後將協助安置。

但改善期於五月底屆滿的專輔學校還包括環球科大、高苑科大和大同技術學院，除了大同技術學院已遭教育部勒令停招，其餘環球、高苑今年所有招生管道都已暫停。教育部技職司副司長柯今尉說，若學校能確實改善，所有技專校院招生管道名額會一次挪至七月獨招使用。

同樣是專輔學校，技職、高教兩體系招生不同調。全教總理事長侯俊良說，技職司作法較妥適，且教育部雖公告專輔學校名單，但非所有學生都會留意，最好能寫入簡章，若無適法性問題就應加註，保障學校招生也要考量學生權益。教育部政次劉孟奇昨承諾將檢討，三個月內提出檢討報告。