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屏大科傳系他曾遭霸凌 創作影片「性平了，然後呢？」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學科學傳播系師生推出，「數位性隱私侵害社會檔案」短動畫，與大三學生王冠鈞（左一）以自身經歷出發點，拍攝實驗作品「性平了，然後呢？」，性平教育能有更多尊重、包容。記者劉星君／攝影
屏東大學科學傳播系師生推出，「數位性隱私侵害社會檔案」短動畫，與大三學生王冠鈞（左一）以自身經歷出發點，拍攝實驗作品「性平了，然後呢？」，性平教育能有更多尊重、包容。記者劉星君／攝影

今天4月20日是性別平等日，屏東大學性別平等教育委員會與科學傳播系師生合作推出，「數位性隱私侵害社會檔案」短動畫，與大三學生王冠鈞以國中小自身經歷出發點，曾遭同學霸凌，罵娘娘腔，他拍攝實驗作品「性平了，然後呢？」期盼性平教育能有更多尊重、包容。

屏東大學科學傳播系三年級王冠鈞，從小聲音獨特，國小、國中遭受異樣眼光，同學用辛辣字眼，「聲音很高」、「是不是男生？」、「娘娘腔」、「沒有喉結、沒有生殖器」等狠毒話語攻擊他。

王冠鈞說，遭受霸凌，讓他一度沮喪，「為什麼我跟別人不同？還成為別人眼中釘」，國中生物老師引導下他決定轉換觀念，「若我因而陷低沉不是害了自己嗎？」，正向看待，也勇於看見自己聲音的獨特性。

「性平了，然後呢？」這部實驗性影片，王冠鈞說，他從自身經歷出發點，上網搜尋玫瑰少年葉永鋕事件，現今許多人對外表特徵、陰柔、陽剛，仍存有刻板印象，透過實驗影像紀錄，藉由照片外表特徵，頭髮、聲音、氣質感受，判斷性別，希望大眾在看待性別，能有更多尊重、包容，而不是覺得奇怪、批評。

屏大科傳系在系主任鄧宗聖帶領下，成立動畫影像工作室，這次發表「數位性隱私侵害社會檔案」影片，也是由工作室學生，大三鄞玉晴、陳詩云、王俐雯創作，發想源自於南韓N號房性虐事件，根據衛福部2021年統計，全國兒童及少年性剝削被害人行為態樣的報告中，以手機拍攝、製作拍私密照或私密影像被隨意散布的事件就有千餘件，其中又以12到18歲的青少年比例較高。

鄞玉晴說，團隊整理數位社群媒體裡常見性隱私侵害社會事件，以短動畫模擬事件情境並解說與分析，讓性別平等意識更清晰，了解問題來源與安全守則，期盼動畫形式能親近兒少與青少年，守望與守護。

屏東大學副校長劉英偉說，數位科技發達時代，隱私、數位霸凌這些都是學校關注議題，透過宣導短片，讓大眾有所認識。

動畫頻道https://www.youtube.com/channel/UCYI39Fq7kuETIWdL0UvCV4w

動畫 王冠鈞 屏東

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