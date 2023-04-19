影／大考中心主任懸缺中 潘文忠曝難尋原因

大考中心前主任周兆民任期到4月5日結束，目前懸缺由副主任黃璀娟代理，大考中心董事會仍在遴選新任主任。外界憂心大考中心主任懸缺難尋。教育部長潘文忠表示，大考中心是行政法人，主任由董事長覓才後，再提名討論決定，由於前主任是在學期中歸建，很多人才要等學期告一段落。但他也說，「人選的部分不會太長」，並說「這跟體育署長資格任用不相同」。

周兆民任期只到今年4月5日結束，已歸建回義守大學。立法院教育及文化委員會今天繼續逐條審查國民教育法及特殊教育法。潘文忠接受媒體聯訪，由於大考中心懸缺已二周，媒體關注大考中心主任人事。

潘文忠表示，周兆民在學期中屆期歸建，目前董事長正在覓才，現正值學期中，導致很多人才要等學期告一段落等諸多考量，董事長很積極徵才，最近會提董事會確定。

潘文忠表示，人選部分不會等太久，「跟體育署長資格任用不相同」，主要是主任離開時間是學期中，確實人選要考量作業時程。