傳承5種原民瀕危語言 族語單詞競賽獨創親子組隊

高雄市府原民會今天舉辦原住民族語單詞競賽，總計有25隊高達200名學生參與比賽，尤其特別是，其中還有親子組競賽，由家長與學童合作與他校競賽，原民會表示，透過競賽除考驗學童的族語能力外，同時增進學童對自我的認同。

據悉，今年參與高雄市原民族語單詞競賽的人數高於歷年，延續自第三屆創新辦理規劃全國唯一的「親子組」競賽組別，增加成7組親子參賽，傳承文化及智慧，並藉此增進家人間的感情。

「生活在都會區的孩子，要說族語並不容易。」布農族親子組參賽的徐姓母親表示，平時在家的確需刻意營造出沉浸式環境，家人間彼此說族語，孩子較願意主動親近學習。徐透露，孩子不滿意上回朗讀比賽的成果，對於競賽有些抗拒，因此，這次特別陪同他一起參加。

目前國內有16族原住民族群，高雄市有5種人口數不到千人使用的瀕危族語，其中拉阿魯哇族語評審余帆指出，「受限地理環境因素，推動族語困難重重。」桃源區8個里中，只有2個里有族人，占該里人口數兩成，拉阿魯哇族的總人口，僅4百餘人，甚至有些族人說起布農語更流利。

卡那卡那富族評審翁博華表示，「師資不足，是最大的問題。」翁指出，因為族群人口數少，有些孩子直接被校方要求學習其他族語言，目前雖能以視訊方式解決教學，但這樣的教學相較為呆板，不易掌握孩子實際學習情況，多有限制。

余表示，有些族語老師是專職駐校教學，但有些則是經校方申請赴該校教學領取鐘點費，以桃源區為例，族語老師若往高雄市都會區上課，來回就需花上4小時相當不便，所幸目前有1位拉阿魯哇族的族語老師居住市區，但他除了自己正職穩定工作外，尚需挪出時間安排10間中小學的族語教學，雖薪資微薄又吃力，但他仍抱持使命盡心教學。