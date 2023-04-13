貴成這樣...台東大學自助餐1主4菜直逼200元 業者今道歉改價格

台東大學1名女學生昨上網爆料，校內自助餐價格很貴，1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，稱兩要價180元，引發熱議。業者今向學生道歉，表示已檢討計價方式，同時允諾若遇到肉品不熟將全額退費。校方則回應會輔導進駐餐廳業者提升服務品質。

業者高先生表示，他們上月21日開幕營運，很多方面尚經驗不足，尤其針對菜價部分一直摸索計價公平方式，一開始以目測方式計價，但物價與菜價波動大的情況之下，本月11日採稱兩計價；第一時間未先公告造成學生質疑，他們道歉，也接受學生評論指教。

他強調，昨天中午已製作完成餐點的價格標示，希望提供透明的交易價格；此外，考量食材上漲因素，其他菜類的計價方式是以100克為15元為準；另學生現場用餐直接反應肉品不熟問題，或外帶同樣反映相同問題，會全額退款，並加強膳食品質把關。

一名東大女學生昨在爆料公社po出學校上個月開幕的自助餐照片，3配菜1主菜+白飯160元、3菜105元、4配菜1雞腿+白飯共180元，並寫道，開幕第一個月價格還算合理，這兩天突然開始秤重，自助餐店被問說怎麼算的價格這麼貴，結果店家逢人就哭說「物價很貴」，引發熱議。

不過，記者實際前往學校自助餐區，發現業者在餐檯都標示主菜價格，平均落在10至30元左右，加上3樣配菜及1碗白飯，一餐價格平均在90元至100元出頭左右。學生普遍表示，一開始很便宜，1餐20元，但後來變很貴，比外面便當還貴，且菜色大多變冷，若價格變合理還是會去吃。

校方表示，自助餐業者自今年3月21日試營運至今三周，受到非常多的關注與期待，在整體大環境物價上漲與菜價波動大的情況之下，持續接受校方給予的建議加以調整。對於新進駐校園提供自助餐的服務，業者仍需時間了解校園生態，希望能取得永續經營和服務師生的初衷。