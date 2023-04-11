立法規範新書折扣行不行？公會建議成立圖書秩序委員會

當電商等通路狂打折扣戰，出版社又無法形成力量對抗通路協商書價，政府該不該出手立法限制新書折扣，是出版界討論了十多年的議題。立委陳培瑜下午召開「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會 ，出版界對於該不該立法、立法內容為何仍莫衷一是，但認同圖書銷售秩序必須建立。而立法曠日廢時，在此之前可先透過政府、公協會的力量和通路協商書價。

文化部表示將和數位發展部共同召集通路和出版界，一起坐下來協商；出版商業同業公會則建議由文化部、專家學者和公協會聯手成立圖書秩序委員會，接受出版社的投訴與通路協調。立委吳思瑤認為，立專法有難度，但可以比照黃牛票修法，在文化部的某個法條中加註，若有人惡意破壞市場規則、影響消費者權利，政府可以出手協調穩定市場。她建議，也許可以在文創法中找到單條修法。

當網路書店成為出版社重要的銷售來源，電商慣用的折扣戰也成為出版社的惡夢。2007年，面對博客來的削價競爭，數家大型出版社曾試圖組成聯盟對抗，卻遭博客來各個擊破。此後出版社開始呼籲政府學習法、德等國，立法限制新書打折的時間和折扣範圍，如新書上市半年內不得低於八五折，稱為「圖書定價制」或「圖書統一定價制」。

這十多年來，只要通路出現大型折扣戰，便會有出版社和獨立書店出面呼籲政府立法「圖書定價制」，此次也是因為博客來和momo的折扣血戰，多家出版社連署要求政府制定「圖書折扣秩序制」。面對出版社的呼籲，文化部曾召開公聽會、進行出版社意願調查，但出版界始終無法形成共識。而根據文化部做的圖書定價制評估報告，實施定價制的初期，出版社銷售業績會掉一兩成，也讓各方對此法心生疑慮。

大塊文化董事長郝明義表示，有出版社認為此事應訴諸出版業自律，但在台灣自律根本沒有效果。而台灣也不像日本，光憑幾家大型出版社聯手就可以主宰市場，無法用「聯手不供貨」抵制通路，他表示，出版業面臨許多未知的挑戰，也明白立法不會讓困難消失，只是希望立法能停止2007年以來「愈打愈大」的折扣戰，讓出版社把心力放在內容的製作與面對其他的挑戰。

南門書局執行長張國文反對立法。他認為，出版社應該「靠自己」，一次次地跟momo、博客來協商談判。此外，不是所有的出版社都都要靠電商賣書，還有別的類型的出版社靠別的通路。他提到，許多書店和出版社靠銷售新書周轉、或靠靠折扣的靈活運用創造業績，失去打折的自由和是剝奪他們的權利。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會副理事長吳政鴻指出，從2016年做圖書定價制研究開始，定價制的折扣預設從八五折、七五折到六六折，「再不因應、狀況會更惡化」。但立法曠日廢時，而書類和出版社類型的差異化，也增加定價制設定標準的困難。他建議在立法前的過渡期間先成立圖書秩序委員會，由文化部與出版公協會、專家學者共同組成，委員會可以接受出版社的投訴跟通路談判，或在法規面協助。