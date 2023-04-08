大專英語能力檢測9月上路 4所雙語重點培育學校免費

「大專校院學生雙語化學習計畫」第二階段將在今年8月起跑，仍採「重點培育」及「普及提升」兩大主軸，並加碼投入21億經費。教育部也委託語言測驗中心開發「培力英語能力檢定測驗」，4間雙語重點培育大學大二、碩一約1萬6000名學生列為首波優先測驗對象，確保學生具備修讀全英語課程的能力，每人約1000元測驗費由教育部全額補助。

教育部委託台大等主辦「2023台灣高教雙語教育論壇」今天登場，第二期關鍵績效指標仍分為重點培育和普及提升兩項，其中重點培育學校2024年至少要有25%學生大二起CEFR達到B2以上等級，至少20%大二及碩一學生所修學分20%為全英語課程，至2030年上述三項指標則至少需增為50%。

且按照教育部規畫，學生在大一透過課程及教學提升英語程度後需接受英語檢測，達到CEFR（歐洲共同語言參考架構）B2程度，才有利於銜接大二專業全英語課程。

教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部委託語言測驗中心開發「培力英語能力檢定測驗」，四所重點培育大學包含台灣大學、中山大學、成功大學以及台灣師範大學，為達成2024年至少要有25%學生大二起CEFR達到B2以上等級，學校多已自行擬定逐步達標的KPI，但學校也須告訴教育部學生英語能力是否達標，以利銜接之後的全英語課程。

朱俊彰指出，考量坊間英檢費用較高，因此由教育部全額補助每人約1000元費用，針對首波四間重點培育大學大二、碩一約1萬6000名學生，提供學校檢測績效是否達標，之後若重點培育學校再增加，補助規模也會逐步擴大。