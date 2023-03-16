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師鐸獎校長涉延宕性平 校長虛心接受、為偏鄉教育挺住

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立委王婉諭（左二）今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇、延宕通報性平案件。記者趙宥寧／攝影
立委王婉諭（左二）今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇、延宕通報性平案件。記者趙宥寧／攝影

立委王婉諭今上午偕同教團召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑延遲通報性平案件，還在性平會私下處置，呼籲教育部廢止該校長師鐸獎資格。屏東縣府教育處強調絕無包庇依法辦理，性平延遲通報，已裁處12萬元。被點名的校長今受訪哽咽說，虛心接受指正，會為偏鄉教育孩子挺住，一切以教育初衷為出發點。

對立委呼籲教育部廢止其師鐸獎資格，這名校長哽咽說，教育之路30多年，當老師不是為了要得獎，難過到無法言語述說，虛心接受指正。

這所國小5、6年前面臨廢校，校長接手時63人小校，學校轉型成為縣內公辦民營實驗小學，如今有93名學生，這名校長難過的說，學校在偏鄉、社區扮演角色，不希望因為這些事情傷害到任何人，對偏鄉教育付出，無怨無悔，希望能給偏鄉教育留一條路，不要因此抹煞學校辦學、基金會付出，更不願看到學校被汙名化。

縣府教育處說，校園事件均依法辦理，絕無包庇，相關案件均由校方依法成立調查小組啟動調查。教育處指出，性平事件經調查為不成立，該教師依法提申復，經審議小組審議認定為無理由。性平事件延遲通報部分，教育處已依法對校長裁處12萬元罰鍰，校長也已經繳清。

教育表示，教師疑不當管教部分，學校依規定程序校安通報並啟動調查，認為無延遲；但經調查小組調查後，認定教師確有不當管教，已責成學校盡速依規定召開教師成績考核委員會議處。該名校長表示，調查小組已完成調查報告，3月14日已開完校務議決議，將在3月22日將召開考績委員會，依法定程序處理。

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