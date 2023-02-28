新北最大教育博覽會 明日正式開展

新北市將舉辦全國最大場高中職國際教育線上博覽會，3月1日起至6月30日熱烈開展；彙整新北市67間高中職學校課程及特色、另有專區展現30多所學校的亮點特色專業，讓孩子一次瞭解未來方向；更有適性體驗活動區，助孩子了解自我適性選擇。

這次線上博覽會還有線上集點活動，點數可以在實體博覽會的特色市集兌換學校精心準備的獎品，例如人像速寫、各國特色美食等，可上新北市高級中等學校博覽會網站查詢，還能抽iPad Pro、Switch等各項大獎。

教育局表示，為讓孩子在家也可以了解新北各校內容並能適性選擇，市府2019年起規畫線上博覽會，內容包括學校資訊及各校特色、多元展能及專業技職專區、適性輔導線上遊戲及國際外語等多元數位資源，突破時空間限制，不用出門隨時可上網免費參加。今年更將展期延長至6月底，並精選上百支學校特色影片，讓學生在志願選填前能有充足的時間了解自我優勢潛能、認識技職群科及新北各高中職及五專學校資訊，期待能幫助學生做出最適合自己的生涯抉擇。

教育局指出，為鼓勵國中生多利用現有資源自我探索，線上博覽會結合電子集章，只要集滿10點就獲得1次抽獎機會，獎品有最新、最夯的iPad Pro、Switch遊戲主機及健身環、AirPods3和27吋護眼螢幕等14項大獎，讓學生在自我探索的過程中，還有機會獲得豐富多元獎品。

三民高中國中部是去年線上博覽會學生參與度最高、獲得最多獎項的學校，主任李慧鈴表示，校內教師互相合作，透過線上博覽會資源，引導學生利用多元趣味的活動瞭解自我，並增進對高中職學校的了解，不僅有趣，也對學生的適性發展有很大的幫助。

此外，也歡迎家長及國中生參與3月26日於新北市政府市民廣場舉辦的以「青春，從新北開始」為主題、以國際為主軸的新北市高中職國際教育博覽會，計有72個高中職、五專學校及合作單位攜手參與，還特別邀請澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、加拿大駐臺北貿易辦事處、美國箴言高中等單位參與，擺設超過100個攤位。

教育局長張明文表示，新北市於2023年3月辦理一系列教育月活動，展現新北市學校特色，並鼓勵孩子就近讀、竭盡學，在「新北讀尚WHOLE」。也邀請市民朋友帶國中孩子，3月26日來市民廣場參加全國最大場的教育博覽會，讓孩子的青春，從新北開始，走向國際。