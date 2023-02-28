令人超羨慕 貢寮國中師生出國參訪日本

新北市立貢寮實中的教師自109學年度起，以「前進國際」為主題，探討不同國家文化發展。校長劉松英及家長會為幫助學生拓展國際視野，尋找資源全力支持學生出國學習，今年2月師生19位共赴日本東京地區，展開5天4夜國際教育遊學初體驗，自主規畫及實踐參訪，目前已順利返國，分享所學。

教育局長張明文表示，貢寮實中於111學年度轉型為新北市第3所公辦公營實驗國中，此行由學生自主規畫日本參訪行程，在教育旅行中培養公民素養、溝通力及生活適應能力，孩子也實踐了國際移動力。

教育局指出，此次行前教師帶領學生一起討論訂定日本參訪計畫，設計行前課程，包含日本文化藝術、經濟發展及幣值的概論、攝影剪輯技巧等。學生以小組為單位，規畫屬於自己的東京一日行程，造訪新宿御苑，感受日本庭園文化；登晴空塔，領略東京現代進步的城市風貌；前往明治神宮與淺草寺，體驗宗教及下町文化；再走訪千葉縣佐倉市落花生工場，訪談佐倉阿嬤，體會超級職人投入產業的艱辛奮鬥精神。

校長劉松英表示，讀萬卷書不如行萬里路，實驗教育精神的第一步，就是讓孩子用雙手、雙腳及雙眼實踐書本上的內容。教務主任春燕主任也表示，偏遠不代表夢想遙遠，生活是最好的學習，這次的日本參訪，已為孩子們打開一扇窗，相信自己可以做的到。

學生詹承叡表示，行前課程有助於了解日本文化的輪廓，印象深刻的是，日本宗教及寺廟參拜文化，參拜前淨身是對神明的敬畏，到香爐前淨身則有助治癒病痛，而寧靜參拜不拿香，與臺灣宮廟文化不同。自己學到入境隨俗，是對神明與他人的尊重。

新二代學生吳錫欣也表示，自己很敬佩花生工場的超級佐倉阿嬤，年過80歲，受教育程度不高，一路白手起家到開店，研發出10多種口味的暢銷花生，阿嬤的奮鬥精神是很好的學習標竿。

教育局表示，新北市國際教育朝向「在地化、資訊化、普及化及行動化」發展之目標，培育學生具備與世界溝通、學習、合作及國際移動力，並鼓勵學生放眼全世界，具有國際化的思維，拓展國際視野，成為國際公民。