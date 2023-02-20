南投加速公托建置 許淑華要求清查學校閒置空間

南投全縣僅78個公托名額，公共托育空間嚴重不足，但場地難尋，社勞處今於縣務會議建議使用縣內中小學閒置空間，供社區托育使用；縣長許淑華當場要求教育處在1個月內完成盤點全縣中小學閒置空間，以利加速縣內托育中心建置。

社勞處長林志忠今在縣務會議指出，高齡化、 少子化【少子化】少子化一詞源自於日語，是指生育率降低，造成幼年人口逐漸減少的現象。少子化代表著未來人口可能逐漸變少，對於社會結構、勞動人力、經濟發展等各方面都會產生重大影響。如果出生數持續減少，將加速人口結構失衡，甚至造成人口不足，且因總扶養比增加，也將加重青壯年人口的撫養負擔。特別是已開發國家的生育率與死亡率幾乎都低，少子化常伴隨而來的是高齡化，將形成嚴重的社會問題。 促使幼兒托育需求增加，但南投縣布建公辦民營的托嬰中心及公共托育家園，全縣僅有4處，其中南投市2處，竹山、集集各1處，可收托0至2歲兒童僅78人，現有公托名額嚴重不足。

對此，縣府、中央在埔里鎮各規畫1處公托，這2處預計將能增加64個收托名額；另，縣府利用草屯土城國小空間也在規畫中，未來可收托20位；但其餘鄉鎮場地難尋，建請教育處盤點縣內中小學閒置空間，協助加速縣內托育中心建置。

縣長許淑華說，新手父母親希望政府增加0到2歲的托育中心，而「全齡宜居」也是她重要政見之一，她上任後也責成社勞處盤點現有公托場域，並積極規畫興設，而既有空間不足，確實應盤點學校閒置空間，騰出做為社區托育使用。

許淑華今要求教育處在1個月內完成全縣中小學閒置空間盤點作業，她說，在不影響學校師生上課的原則下，教育處應針對閒置的國中小教室，全面進行清查，並請社勞處派員會同勘查，了解是否合適，即使是偏遠的校區也列為清查對象。

許淑華強調，公共托育需求並非僅有人口密集的市鎮有需要，偏鄉市郊的家長同樣需要公托資源，而學校閒置空間如能變成社區托育中心，社勞處、教育處須同步評估周邊交通，讓父母親方便接送，也要一併列入考量。