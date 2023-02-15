1成5弱勢兒少有身心狀況…1919陪讀班一對一 助克服開學恐懼症

開學了！漫長假期過後，孩子面對開學多少會有些負面情緒，對於校園適應困難的特殊狀況弱勢生而言，狀況可能更加嚴重，甚至憂慮、抗拒、哭鬧，讓家長們不知所措。

根據基督教救助協會「1919陪讀計畫--110學年度下學期成果報告」顯示，2021年資助的2259名弱勢兒少中，有343名在身心或學習上有特殊狀況，占比15%，其中，以學習障礙28%、注意力缺乏症23%最多，需要陪讀班老師設計彈性課程，提供一對一教學，協助改善校園適應問題。

東港牧鄰1919陪讀班（東港牧鄰行道會）3年級的小漢（化名），爸爸已過世，媽媽在檳榔攤工作，每天從下午3點忙到晚上11點，通常小漢都睡了，媽媽才回家。小漢1年級時被診斷出學習障礙與自閉症，陪讀老師李淑萍說，以前小漢下課後，陪伴他的不是電視，就是手機，專注力不足的狀況加劇，常常眼神放空失神，尤其寒假期間長時間使用3C產品，讓他更難以適應開學後的步調」。

為了幫助小漢，淑萍老師特別安排一對一的教學，陪小漢反覆複習作業，同時利用桌遊訓練專注力，增進與同學的互動。在淑萍老師的長時間陪伴下，現在小漢的課業已上軌道，語言表達能力進步不少，甚至也可以跟同學講心事了。

南投史努櫻1919陪讀班（史努櫻長老教會）3年級的小建（化名），有嚴重的學習障礙，注音與加減算術都有問題。不擅溝通表達的小建，很怕跟老師說話，總是擔心會被罵，久而久之就累積許多負面情緒，讓他很怕上學。 陪讀班的老師湯士旻說，陪讀班安排了烘焙、繪畫、手做等多元學習課程，希望幫助像小建這樣的孩子慢慢建立自信心、專注力，及成就感。談到小建的現況時，湯士旻表示，雖然課業進步不大，但小建的成就感與自信心已增進不少。

救助協會表示，幫助身心特殊狀況的孩子，雖然不易在短時間內看到成效，但1919陪讀班老師仍持續以耐心與愛陪伴，2023年全台有231班陪讀班，共陪伴2441名弱勢家庭兒少，包括300多名有特助狀況的孩子。他們在陪讀班中，接受課業輔導、品格教育、與家庭關懷，呼籲社會大眾踴躍捐款，支持1919陪讀計畫，成為經濟弱勢學童最堅實的後盾。