教部授權學校可自主加嚴口罩限制 教團憂引發師生衝突

校園室內口罩禁令即將在3月6日鬆綁，但若各級學校有需求，經師生溝通後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，自行決定採取配戴口罩措施。有教師團體憂心，教育部應再具體說明何謂特殊場域，避免產生導師跟學生輔導管教的衝突跟糾紛；也有人認為，在春假來臨前，校園內仍有腺病毒、腸病毒的隱憂，建議應暫緩解禁，待四月春假過後再開放。

有關校園防疫，考量各級學校開學前歷經春節連續假期及寒假，並於開學後接續228和平紀念日四天連續假期。為觀察學生健康狀況及進行校園環境整備工作，教育部將在開學後二至三周加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業，定於3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主配戴口罩」措施。

3月6日起，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照醫療照護機構和公共運輸等指定場所的規定，仍「應戴口罩」，其餘場所則自主配戴。不過，教育部也允許學校考量教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取配戴口罩措施。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示認同，他認為，開學後前兩周仍有緩衝時間，可以觀察一下校園疫情，也能讓教師落實宣導。另外，教育部也允許有些特殊場域，或辦理活動的特殊考量，仍可要求參與者戴口罩。張信務認為，這項規範確實有必要，尤其校園除了新冠病毒以外，還有腸病毒、諾羅、腺病毒，校園師生仍不可不慎。

全教總理事長侯俊良則說，校園室內放寬規定延後2周，至3月6日起實施，讓學校在開學後能有時間討論、因應，循序讓親師生適應新規定應是妥適做法，對於量測體溫及防疫消毒的例行事務，歷經長時間的疫情，也應思考轉為學生自主衛教管理，免除教學現場各項填報管理事務，回歸正常。

侯俊良也說，既然教育部已授權學校師生充分溝通，具特殊性場域或授課有相關需求時，得自行決定採取配戴口罩措施，教育部應提醒地方教育局處尊重學校自主，不要有其他另行規定，造成學校困擾。

全教產理事長林碩杰則表示，春天的校園內仍有各類傳染病，尤其學校教室空間普遍不大，學生又是動態的，如何保持社交距離，確實有困難，且學生追加劑接種率普遍低，校園口罩解禁應待春假後再實施；另外，教育部允許學校自行決定是否加嚴管理，他認為，教育部應具體說明何謂特殊場域，避免產生導師跟學生輔導管教的衝突跟糾紛。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽也說，有些孩子、家庭因身體因素，不適合打疫苗，過去有些學校會採「雙軌制」，讓平常請防疫假在家的孩子，能在彈性課程時段補課，呼籲教育部應持續給予學校經費，照顧好不同需求的家庭與學生的受教權益。

教育部主任秘書廖興國表示，學校可自主「加嚴」管理，不需向教育部或主管機關報備，但必須要有「特殊性」，例如餐飲科系烹調有衛生安全，又或是醫護科系有需求，則可經師生討論後決定是否戴口罩，不需與教育部或主管機關報備。