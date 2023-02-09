開學！憂學生收假症候 醫師：調整就寢時間掌握吃動睡
春節過去，學生寒假即將收假，桃園市各國中小學下周起開學，許多家長擔心學童「收假症候群」，聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥今天建議，學生開學前逐步調整就寢時間，家長從旁陪伴、協助子女回歸正常，掌握懂吃、善動、能睡，開學沒煩惱。
農曆春節10天連假，加上寒假時間長，學生在家飲食豐富、甚至大吃大喝，隨著寒假結束，家長擔心孩子開學無法收心，羅錦祥表示，長假期結束，學生最常見腸胃炎及變胖問題，因應開學，應逐漸建議恢復正常、健康的飲食習慣。
亦即採取「3蔬2果」（3分蔬菜、2分水果），及「3少2多」（少油脂、少加工、少調味、多蔬果、多全穀），恢復正常健康飲食習慣，特別提醒蔬菜相較水果，有較多纖維及微量元素、糖分較少，不可以水果取代蔬菜。
羅錦祥說，根據世界衛生組織建議，兒童及青少年平均每天應從事60分鐘以上「中至高強度」活動，包括舞蹈、運動、遊戲、跳繩等多元活動，「親子互動」很重要，家長應多陪伴子女，由於學生專注力時間較短，親子活動應以有趣、互動及變化性為主。
為讓學生開學專注課堂，建議學生夜間總睡眠時間在8至10小時，至少要睡眠7小時，學生長假期常晚睡，睡眠相關的褪黑激素荷爾蒙分泌時間點往後，造成入睡生理時鐘後移，他建議，開學前，應逐步調整學生就寢時間，逐步調整回到正常作息，迎接開學上課。
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