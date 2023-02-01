4招開學收心操 協助學童規律生活上學去

國中小學生今年寒假幾乎涵蓋完整春節，過完元宵節才要開學。台中慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶提醒，春節後要提早開始協助孩子調整生活作息，逐步變成「上學模式」才能收心，尤其足夠睡眠對青少年發育十分重要，學生族群生理時鐘調整好，自然就能跟上學習步調。

蕭亦伶根據寒假日程，建議家長提前幫助孩子銜接到正常作息。他從臨床經驗歸納，學生族群收假後，較常表現的症狀有：為了趕上課，情緒變得焦慮、緊張，導致無法正常排便；上課不專心、想打瞌睡。

而年齡較小的孩子會哭鬧、往往以頭暈、肚子痛、胸口悶等藉口不想上學，搞到家長只好「拖著」孩子進幼稚園或教室。

蕭亦伶提出4步驟，首先開始規律生活：家長安排孩子做些簡單的事，將作息調整到上學狀態，逐步恢復正常作息。預習上學步驟，家長可陪伴孩子採購上學所需的文具用品，讓孩子整理書包，預先準備功課，漸進適應上學生活。

有社交障礙的學童，蕭亦伶建議先帶孩子環境適應，先帶國小或是幼稚園孩子，先進校園走一走做些輕鬆的事或遊戲，讓孩子漸進適應學校環境。

蕭亦伶指出，容易有社交焦慮的孩子，會擔心一段時間沒跟同學見面，不知道要說什麼，怕見了面會不搭理，而產生很多焦慮，所以收假前的一、二個星期，可以幫孩子先跟好朋友聯絡，銜接相似感，不要一次就跨到完全陌生，或覺得會擔心害怕的情境。