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文化體驗教育執行率偏低 藝文團體憂入校後預算遭砍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部推動文化體驗教育計畫，與「影響‧新劇場」合作前進高雄市明宗國小，透過戲劇體驗讓孩子認識嚴肅的人權議題。圖／文化部提供
文化部推動文化體驗教育計畫，與「影響‧新劇場」合作前進高雄市明宗國小，透過戲劇體驗讓孩子認識嚴肅的人權議題。圖／文化部提供

文化部推動文化體驗教育，鼓勵藝文工作者與團體與教師合作，開發可供學校正規時數使用的藝文課程設計。審查通過的教案，可於隔年起上傳教育部「藝拍即合」媒合平台供學校申請。但自2018年推動以來，文化部相關預算剩餘比率都在兩成以上，遭立委批執行率過低。此外參與學校以國小為主，國高中加起來不到三成。參與的藝文團體表示，雙語教育崛起排擠藝術課程，導致學校申請意願降低；而課程預算常遭學校刪減，也影響團體入校意願。文化部表示，除了補貼預算，也將持續鼓勵藝文單位開發適合國、高中階段課程，並思考結合「文化禮金」研議規劃多元體驗。

台中至善國中輔導主任蔡善閔擔任美術班老師多年。他表示，近年雙語教育成顯學、本土語言成必修，排擠到藝術領域的上課時間；加上國高中許多藝術領域教師都被找去做雙語，要再安排文化體驗教育入校心有餘而力不足。他建議文化體驗教育可以多一點彈性，不必一定要在正規課程之內，也可以成為課外教學。

規劃「玻璃好好玩」文化體驗課程的工藝家張雪鳳指出，在有限經費之下，教育部要求「一校只能申請一班」。但通常一個年級會有好幾班，造成同年級的課程無法同步，沒上體驗課程的班級也會感到不公平，讓學校卻步。

台北曲藝團設計了「語文變聲」、「我把相聲變小了」等說唱藝術體驗課程，學生反應熱烈。但台北曲藝團團長葉怡均表示，研發好的課程傳上「藝拍即合」網站後，申請的學校往往會再調整內容、再向教育部申請預算。最後經費和助教員額遭刪減，原本設計給30名學生的體驗課程，也膨脹為人數爆炸的「講座」，兩種版本的差異讓她相當傻眼。她認為除了預算的問題，文化部和教育部之間還需要更多的溝通。

據了解，教育部透過「藝拍即合」媒合平台共同支持文化體驗教育計畫，因資源有限，原則每年支持各縣市六校。文化部表示，前年起透過新增推廣類補助，由文化部支持已有研發體驗課程的藝文單位直接洽談學校合作，補足經費缺口。近年因疫情因素影響藝文團隊與學校合作意願，但去年下半年已逐步恢復，文化部預計三月與教育部共同辦理「文化體驗論壇」，全面體檢文化體驗教育。

文化部 教育部

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