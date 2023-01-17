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稻江管理學院改辦長照創首例 教部證實加註4條款同意了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
嘉義縣稻江科技暨管理學院前年七月底起停辦，稻江董事會有意依私校法，將學校轉型為長照財團法人，改做長照事業。圖／本報資料照片
嘉義縣稻江科技暨管理學院前年七月底起停辦，稻江董事會有意依私校法，將學校轉型為長照財團法人，改做長照事業。圖／本報資料照片

嘉義稻江科技暨管理學院110學年停辦，有意申請改辦為稻江長照財團法人，去年7月徵詢私立學校諮詢會，諮詢會建議教育部同意改辦，教育部去年12月1日已同意改辦，也成第一所透過私校法退場後，成功改辦的學校。不過高教工會今召開記者會，批評稻江董事會在惡意辦倒學校後，不該再「染指」長照。教育部稍早回應，已要求法人捐助章程中加註相關條款，後續應由嘉義縣政府依長期照顧服務機構法人條例，落實對法人的監督管理。

稻江科技暨管理學院於去年7月底停辦退場，私校法給予三年改辦或改制期限，若期限屆滿後則將解散清算，剩餘財產可捐贈其他私校法人或辦理教育、文化事業財團法人。去年七月正逢停辦將屆滿一年之際，財團法人稻江科技暨管理學院申請改辦為稻江長照財團法人，未來欲改辦長照事業，並獲私校諮詢會建議教育部同意改辦，但教育部仍要求校方再就空間規畫、營運成本、土地使用等事項釐清修正後，再報教育部審查。

教育部稍早證實，審酌稻江長照法人是學校法人改辦，較一般長照法人，具有更高的公益、公共性質，已於去年12月1日同意該法人改辦長照法人。

不過教育部也說，已要求該法人改辦後的捐助章程，應加入「首屆董事應含教育部推薦之社會公正人士至少1人」、「嗣後如縮小規模辦理，主管機關應函請教育部表示意見」、「依私立學校法第71條規定經許可改辦後3年內，仍未設立長照機構應予解散」、「法人解散後，其賸餘之財產之處理方式比照退場條例第21條規定辦理」等條款，才同意該法人依財團法人主管機關改隸辦法規定改辦。

教育部表示，後續應由嘉義縣政府依據長期照顧服務機構法人條例，落實對該法人的監督管理；經詢嘉義縣政府，縣府已核定法人修正捐助章程，並送交法院裁定中。

教育部 長照 稻江學院

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