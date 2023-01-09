退場私校公益董事討論校產改制 教團轟「角色錯亂」

和春技術學院董事會已全面改組，卻傳出部分董事想爭取籌設私立國中續命。教育團體表示，和春公益董事應注意自身角色是監督學校退場，而不是幫學校改制或改辦其他事業，這是「角色錯亂」；另呼籲教育部嚴格把關專輔學校，尤其專輔學校可使用退場基金，更應審慎為之。

私立學校被貼上專輔標籤後，學校主管機關將加派至少三名教職員生、學者專家擔任董事，並加派一名學者專家擔任監察人，但舊董事會仍保有席次。全國私校工會理事長尤榮輝表示，公益董事應注意自身任務是監督學校退場，包括安置學生、發給教職員慰助金，看守並確保校產不被轉給私人，而不是幫學校改制或改辦其他事業。

尤榮輝說，部分和春公益董事嘗試新設學校，根本是角色錯亂，也讓人懷疑和春公益董事是否被舊勢力滲透，甘為馬前卒？他也提到，過去和春辦學有諸多不良記錄，呼籲教育部應駁回和春籌設新校案，才符合社會期待。

高教工會組織部主任林柏儀表示，和春舊董事會劣跡斑斑，很難想像改制其他學校，還能維持辦學品質，教育部應嚴格監督公益董事會運作，尤其專輔學校可運用退場基金墊付款項，更應嚴格監管。

不過和春已遭教育部勒令停辦，幾無轉圜餘地，但退場條例第24條規定，仍在改善期限內的專輔學校董事會，可在專輔公告日兩年內改制或改辦，該條款曾遭外界詬病為「私校逃逸路徑」。

全教總理事長侯俊良呼籲，有關私校逃逸路徑，教育部必須嚴格把關計畫可行性、合理性，不該提出計畫就給過。尤其學校先前的弊病應該先解決、欠款也一定要處理完，且要有足夠的資金支撐改制或改辦後的事業。

教育部技職司副司長柯今尉表示，專輔學校停招、停辦就需耗上一年，若學校要改辦社福法人，除了經教育主管機關同意，也要經地方衛政單位同意，不管改辦或新設，還得先確保財務沒問題，實際操作難度很高。