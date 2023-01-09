獨／退場私校擬籌設國中保校產 教部拋一限制：不可能

和春技術學院去年九月遭私校退場審議會列為專案輔導學校，由於是在退場條例施行前停招，沒有輔導期，遭教育部勒令今年5月10日停辦，校產只能歸公。卻傳出部分董事爭取籌設「高雄市私立和發國民中學」，盼讓校產以新姿態續命，遭外界解讀是在規避退場機制。

教育部表示，專輔學校在改善期內仍有改辦機會，籌設前也須經主管機關同意，但和春已被勒令停辦，沒有籌設新校的可能性，「否則條文豈不在開玩笑？」

和春技術學院去年11月15日依退場條例改組成立第12屆公益董事會，9名董事中包括3名學校教職員生代表、4名學者專家及2名既有董事。

據本報掌握，和春第11屆董事長許正雲、董事羅世雄在去年11月中旬，曾向董事會拋出一份約30頁的設校申請計畫書，打算結合鄰近和發、大發工業區產業資源，成立高雄市私立和發國中，112學年擬招收國中新生兩班。

近年包含高鳳數位內容學院、南榮科技大學等退場私校，都在拚改辦貴族中小學。教育界人士分析，地方教育局對私校管理較為鬆散，退場條例也僅管得到高中以上學校，若改辦國中小，將能規避退場條例，避免校產充公。

對於和春「舊」董事出招，教育界人士認為，應是想藉籌設新學校名義避免校產歸公，未來也可改循私校法退場守住校產。不過該案經和春公益董事會討論後，決議由第12屆董事會函文教育部函釋「學校擬申辦國民中學」，是適用私校法第71條，或私校退場條例規定辦理後，再於董事會討論。

教育部技職司副司長柯今尉表示，和春技術學院的財團法人，除了和春技術學院外，沒有其他經教育部同意籌設或辦理中的學校，因此仍須於今年5月10日停辦。他強調，專輔學校被要求停辦後，就沒有籌設新學校的可能性，除非是在專輔輔導期，否則學校停辦後還能辦新學校，「條文豈不開玩笑？」

柯今尉也說，若董事會要籌設新學校，依私校法規定，必須經教育主管機關同意籌設才符合定義，不是自己寫計畫書就算籌設。

和春技術學院目前由學務長莊嘉慶代理校長，學校指校長昨日一直在會議中，不做回應；和春一名教師表示，目前董事會已改組，九席董事有三席教師代表，代為發言善後，目前也正盤點校產及處理學生安置問題，至於是否轉型國中，需由董事會通過，未來轉型，目前有各方聲音，包括由高市府轉作社宅、長照機構等，辦國中也是一種可能。

高市教育局則表示，和春的校舍目前租給實驗學校等單位使用，未來如果轉為私立國中，未嘗不是一種作法，但至今未接獲任何申請文件與相關訊息。